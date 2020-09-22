رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية للبطاقة المدنية الكويت

تشترط هيئة المعلومات المدنية في الكويت على مراجعيها حجز موعد مُسبق عبر منصتها الإلكترونية على الإنترنت قبل زيارة أي من فروعها، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية بجنوب السرة والجهراء والصباحية الجديدة بالأحمدي وباقي فروع الهيئة المنتشرة في الكويت، كما نُقدم خطوات حجز موعد هيئة المعلومات المدنية حتى الحصول على باركود الزيارة والمراجعة.

حجز موعد هيئة المعلومات المدنية للبطاقة المدنية

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية يفتح كل يوم سبت، وذلك عند الساعة التاسعة صباحًا، حيث يتم غلق باب الحجز عند الوصول للعدد الأسبوعي المسموح به.

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الكثير من المعاملات تتطلب حضور المراجع لمقر المعلومات المدنية، ومنها: حجز موعد استلام البطاقة المدنية، حجز موعد وضع صورة لبطاقة طفل 5 سنوات، التوقيع الإلكتروني، وغيرها الكثير من المعاملات، هذا وقد بدأ نظام حجز المعلومات المدنية مع بداية شهر يوليو 2020 الماضي.

مقرات حجز موعد استلام البطاقة المدنية

توجد ثلاث فروع ومقرات لهيئة المعلومات المدنية يمكنك من خلالها حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية الجاهزة، وأول تلك المقرات، حجز موعد المعلومات المدنية فرع جنوب السرة وهو الفرع الرئيسي للهيئة والذي تتوفر به أجهزة صرف البطاقة المدنية الذكية.

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ثاني فروع هيئة المعلومات المدنية والتي يمكنك حجز موعد معها لاستلام البطاقة المدنية هو فرع الجهراء، ثالث الفروع فرع جنوب الصباحية الجديد بمحافظة الأحمدي ويخدم هذا الفرع سكان الأحمدي ومبارك الكبير.

خطوات حجز موعد هيئة المعلومات المدنية للبطاقة المدنية

1- أولى خطوات حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت هو الذهاب لموقع منصة مواعيد الهيئة.

2- رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية هو paci.gov.kw

3- اختيار منصة المواعيد من القائمة الرئيسية.

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4- اختيار حجز موعد جديد.

5- كتابة الرقم المدني.

6- اختيار مكتب المدنية المراد مراجعته.

7- اختيار المعاملة.

8- تحديد تاريخ وموعد مراجعة وحجز المعلومات المدنية، بعدها تصلك رسالة بتأكيد الحجز.

9- تصلك رسالة تأكيد الحجز وباركود هيئة المعلومات المدنية.

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية للبطاقة المدنية الكويت

يُقدم موقع المعلومات المدنية بالكويت كافة الأوراق المطلوبة لكل معاملة، وعليك أن تستوفي كل الأوراق قبل مراجعة مكاتب الهيئة، وذلك لسرعة إنهاء المعاملات خلال الفترة الحالية، رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية هو:

paci.gov.kw

صورة باركود هيئة المعلومات المدنية، يجب أن تحتفظ بها على هاتفك الجوال، وذلك لتقديمها لموظفي الاستقبال عند زيارة مكتب الهيئة الذي حجزت معه الموعد.

أوقات عمل هيئة المعلومات المدنية بالكويت

دوام هيئة المعلومات المدنية جنوب السرة الرئيسي لاستلام البطاقة المدنية من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء، دوام المعلومات المدنية لاستلام البطاقة من السادسة حتى السادسة مساء، دوام فروع المعلومات المدنية للمعاملات الآخرى الفترة الصباحية من التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، وهناك فروع تعمل لفترة مسائية من الثانية حتى الخامسة، ولكن ليست كل فروع المدنية بالكويت تعمل فترة مسائية

رابط المغلف الإلكتروني من هيئة المعلومات المدنية

دشنت هيئة المعلومات المدنية موقع المغلف الإلكتروني والذي يُقدم عدد من الخدمات الإلكترونية للكويتي وغير الكويتي المقيم بالدولة، ومن خلال رابط المغلف الإلكتروني يمكنك إنجاز عدد من المعاملات منها: تجديد وتغيير صورة البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي، تسجيل عمالة منزلية لأول مرة، استكمال بيانات مولود، جنسية لمن بلغ 18 سنة بعد استخراج الجنسية من وزارة الداخلية، ومعاملة تسجيل لأول مرة للالتحاق بعائل.