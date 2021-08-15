خطوات استخراج رخصة قيادة في الكويت 2021 للوافدين

بواسطة محمود عطا الله
خطوات استخراج رخصة القيادة الكويت خطوات استخراج رخصة القيادة الكويت

استخراج رخصة قيادة واحد من أهم الضروريات للوافدين في الكويت لتسهيل التنقل من السكن إلى مقر العمل يوميًا، حيث نقدم من خلال هذا التقرير خطوات التقديم واستخراج رخصة القيادة بالكويت للوافدين 2021.
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هذا وقد وضعت دولة الكويت عدة شروط يجب أن يحققها الوافد إلى الدولة كي يستطيع التقديم على رخصة قيادة السيارة، ومن ضمن تلك الشروط شرط الراتب، حيث تم وضع حد أدنى للراتب كي تحصل على الرخصة، بينما تم استثناء عدة فئات من الوافدين من تلك الشروط.

خطوات استخراج رخصة قيادة للوافدين بالكويت 2021

  • تقديم أوراق الرخصة إلى فرع المرور التابع له بحسب عنوان السكن.
  • ثاني خطوة لاستخراج رخصة القيادة الكويت 2021 هي الكشف الطبي في قرطبة.
  • العودة إلى فرع المرور بالكويت ودفع طابع بقيمة 10 دنانير وتستلم الاستمارة.
  • تحديد موعد اختبار القيادة النظري والعملي عبر منصة حجز مواعيد وزارة الداخلية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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