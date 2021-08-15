خطوات استخراج رخصة قيادة في الكويت 2021 للوافدين

استخراج رخصة قيادة واحد من أهم الضروريات للوافدين في الكويت لتسهيل التنقل من السكن إلى مقر العمل يوميًا، حيث نقدم من خلال هذا التقرير خطوات التقديم واستخراج رخصة القيادة بالكويت للوافدين 2021.

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هذا وقد وضعت دولة الكويت عدة شروط يجب أن يحققها الوافد إلى الدولة كي يستطيع التقديم على رخصة قيادة السيارة، ومن ضمن تلك الشروط شرط الراتب، حيث تم وضع حد أدنى للراتب كي تحصل على الرخصة، بينما تم استثناء عدة فئات من الوافدين من تلك الشروط.

خطوات استخراج رخصة قيادة للوافدين بالكويت 2021