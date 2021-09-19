خطوات تجديد جواز السفر الكويتي Online

بواسطة محمود عطا الله
تجديد جواز السفر الكويتي أون لاين تجديد جواز السفر الكويتي أون لاين

تبدأ وزارة الداخلية الكويتية في تلقي طلبات تجديد الجواز الكويتي أون لاين من المواطنين والمواطنات بداية من يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 عبر موقعها الإلكتروني، ونُقدم من خلال موقعنا رابط تجديد جواز السفر الكويتي أون لاين كما نقدم طريقة تقديم الطلب الإلكتروني للتجديد، وقد أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل عن تحويل خدمة التجديد لتكون إلكترونيًا بداية من يوم الثلاثاء القادم، في خطوة لتعزيز جهود حكومة الكويت نحو التحول الرقمي.

1 خطوات تجديد جواز السفر الكويتي اون لاين
2 رابط تجديد جواز السفر الكويتي أون لاين

خطوات تجديد جواز السفر الكويتي اون لاين

  • كما ذكرت وزارة الداخلية خدمة التجديد تتم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
  • رابط تجديد جواز السفر الكويتي أون لاين هو moi.gov.kw
  • تختار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية، ثم تختار إدارة الجنسية ووثائق السفر.
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  • توافق على الشروط.
  • تقوم بتسجيل الدخول على حسابك بوزارة الداخلية الكويتية.
  • تقوم بتسجيل البيانات المطلوبة.
  • تقوم بتحديد مدة صلاحية الجواز.
  • يتيح لك الموقع رفع صورة رقمية جديدة، وتوقيع جديد.
  • تقوم بمراجعة البيانات وتقديم طلب تجديد الجواز الكويتي.
  • بعد ذلك تقوم بالدفع.

رابط تجديد جواز السفر الكويتي أون لاين

بعد قيامك بالخطوات السابقة، يظهر لك إيصال استلام الجواز الجديد وموقع الاستلام، خطوات تقديم الطلب تتم بسهولة وفي دقائق معدودة في خدمة مميزة جدًا وتطور هائل في خدمات الداخلية الكويتية، يحقق المزيد من الرفاهية للمواطن الكويتي، رابط تجديد جواز السفر الكويتي أون لاين هو:
moi.gov.kw
لاقى قرار الداخلية بتحويل تلك الخدمة لتكون أون لاين قبول كبير وترحيب من جموع المواطنين، وثناء على جهود الوزارة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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