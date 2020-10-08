دوام مركز خدمة المواطن محافظة الجهراء 2020

نستعرض من خلال هذا التقرير أوقات عمل مراكز خدمة المواطن في الجهراء 2020، حيث تضم محافظة الجهراء أربع مراكز خدمة مواطن، حيث نقدم لكم دوام مركز خدمة القيروان والنعيم ومركز خدمة سعد العبدالله ومركز خدمة الجهراء مول، تقدم تلك المراكز خدمات هامة وضرورية جدًا للمواطن الكويتي والمقيم غير الكويتي، يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية قد وضعت نظام حجز المواعيد لمراجعة تلك المراكز منذ بداية يوليو الماضي.

مركز خدمة المواطن الجهراء

تنتشر مراكز خدمة المواطن في كل محافظات الكويت الستة، كما ذكرنا عدد مراكز خدمة المواطن بالجهراء أربعة مراكز، تلك المراكز تم تدشينها منذ سنوات قليلة، وتستخدم أفضل التقنيات الحديثة لخدمة المواطن والمقيم بالكويت.

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كما ذكرنا خدمات تلك المراكز هامة، حيث توجد بها إدارة تابعة للجنسية ووثائق السفر تقدم الكثير من المعاملات ومنها معاملات الجوازات المتنوعة، وإدارة شؤون الإقامة التي تُقدم معاملات الإقامات للوافدين، وتقدم معاملات المرور.

دوام مركز خدمة المواطن الجهراء

مواعيد عمل مركز خدمة القيروان 2020 من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، ويعمل هذا المركز فترة صباحية فقط، دوام مركز سعد العبدالله من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ويعمل أيضًا فترة صباحية فقط، مركز خدمة النعيم 2020 يعمل فترتين (الفترة الصباحية من 8 حتى 1.30 – الفترة المسائية من 3 حتى 7)، مركز خدمة الجهراء مول يعمل فترتين (الفترة الصباحية من 8 حتى 1.30 – الفترة المسائية من 3 حتى 7).