Take a fresh look at your lifestyle.


دوام مركز خدمة المواطن محافظة الجهراء 2020

بواسطة محمود عطا الله
دوام مركز خدمة المواطن الجهراء دوام مركز خدمة المواطن الجهراء

نستعرض من خلال هذا التقرير أوقات عمل مراكز خدمة المواطن في الجهراء 2020، حيث تضم محافظة الجهراء أربع مراكز خدمة مواطن، حيث نقدم لكم دوام مركز خدمة القيروان والنعيم ومركز خدمة سعد العبدالله ومركز خدمة الجهراء مول، تقدم تلك المراكز خدمات هامة وضرورية جدًا للمواطن الكويتي والمقيم غير الكويتي، يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية قد وضعت نظام حجز المواعيد لمراجعة تلك المراكز منذ بداية يوليو الماضي.

1 مركز خدمة المواطن الجهراء
2 دوام مركز خدمة المواطن الجهراء

مركز خدمة المواطن الجهراء

تنتشر مراكز خدمة المواطن في كل محافظات الكويت الستة، كما ذكرنا عدد مراكز خدمة المواطن بالجهراء أربعة مراكز، تلك المراكز تم تدشينها منذ سنوات قليلة، وتستخدم أفضل التقنيات الحديثة لخدمة المواطن والمقيم بالكويت.
شاهد أيضًا: رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن الكويت
كما ذكرنا خدمات تلك المراكز هامة، حيث توجد بها إدارة تابعة للجنسية ووثائق السفر تقدم الكثير من المعاملات ومنها معاملات الجوازات المتنوعة، وإدارة شؤون الإقامة التي تُقدم معاملات الإقامات للوافدين، وتقدم معاملات المرور.

دوام مركز خدمة المواطن الجهراء

مواعيد عمل مركز خدمة القيروان 2020 من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، ويعمل هذا المركز فترة صباحية فقط، دوام مركز سعد العبدالله من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ويعمل أيضًا فترة صباحية فقط، مركز خدمة النعيم 2020 يعمل فترتين (الفترة الصباحية من 8 حتى 1.30 – الفترة المسائية من 3 حتى 7)، مركز خدمة الجهراء مول يعمل فترتين (الفترة الصباحية من 8 حتى 1.30 – الفترة المسائية من 3 حتى 7).

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

حجز مواعيد مرور حولي – أخذ موعد الجابرية للرخصة وتجديد دفتر السيارة

أخبار العالم

خطوات حجز موعد مرور العاصمة kuwait – رابط باركود تجديد دفتر سيارة، الرخصة،…

أخبار العالم

حجز مواعيد مرور العاصمة الكويت

أخبار العالم

حجز موعد منطقة العاصمة التعليمية في الكويت بالخطوات book.capital-edu.com

أخبار العالم

خطوات استخراج شهادة إثبات الجنسية في الكويت.. ومواقع البصمات

أخبار العالم

رابط حجز موعد مرور الأحمدي – خطوات أخذ باركود المراجعة

أخبار العالم

رابط حجز موعد مرور الأحمدي للرخصة أو تجديد دفتر السيارة

أخبار العالم

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية في الكويت

أخبار العالم

حجز مواعيد جوازات الأحمدي – أخذ موعد مركز جابر العلي

أخبار العالم

“هيئة المعلومات المدنية” مقابل خدمة توصيل البطاقات المدنية للمنازل لم…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.