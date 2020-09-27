رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية في الكويت meta.e.gov.kw

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت أنه لن يستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق عبر منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية، وطريقة حجز موعد منصة متى المركزية، حتى الحصول على باركود المراجعة للديوان، يذكر ان ديوان الخدمة المدنية قد أغلق منصته لحجز المواعيد بعد التعاون مع منصة متى، التي تضم على واجهتها عدد كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الكويتية.

حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت

بدأ ديوان الخدمة المدنية في الكويت في استقبال المراجعين بداية من شهر يوليو 2020 الماضي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء لتقديم كافة الخدمات للجمهور بعد فترة توقف دامت لشهور، وعليه قرر الديوان تفعيل نظام حجز المواعيد.

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هذا وتتم خطوات حجز موعد ديوان الخدمة المدنية في الكويت عبر منصة متى بسهولة وفي دقائق معدودة، هذا وقد طالب الديوان المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة.

طريقة حجز موعد ديوان الخدمة المدنية في الكويت منصة متى

أولى خطوات حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويتي الذهاب إلى موقع منصة متى.

رابط حجز منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية هو meta.e.gov.kw

لحجز المواعيد مع منصة متى يجب ان يكون لديك حساب على المنصة.

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إذا كان لديك حساب على منصة متى، تسجيل دخول عبر الرقم المدني وكلمة المرور.

تختار “البحث عن خدمات”.

تختار ديوان الخدمة المدنية.

تُدخل البيانات المطلوبة.

تختار الإدارة المطلوبة وسبب المراجعة.

تختار موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت منصة متى

بنهاية حجز الموعد على منصة متى المركزية، تصلك رسالة تأكيد الحجز، بها تفاصيل حجزك، ويصلك باركود المراجعة، هذا ويجب أن تستوفي أوراقك ومستنداتك كاملة قبل موعد المراجعة، رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية هو:

meta.e.gov.kw

يجب أن تحتفظ بصورة باركود ديوان الخدمة المدنية على هاتفك الجوال، حتى تُبرزه لموظفي الاستقبال عند زيارتك لمقر الديوان في موعد الحجز الذي قمت بتحديده.