رابط حجز موعد وزارة العدل في الكويت منصة متى – للحصول على باركود محكمة

وزارة العدل في الكويت، ألغت منصتها لحجز مواعيد المراجعة، وطالبت مراجعيها بضرورة حجز موعد عبر منصة متى لمراجعة أي من إداراتها أو أخذ موعد محكمة، وقالت أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة العدل في الكويت، وخطوات حجز موعد منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، حتى الحصول على باركود المراجعة والزيارة للحصول على المعاملة، وناشدت الوزارة كل المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

حجز موعد وزارة العدل في الكويت

بدأ نظام حجز مواعيد مع وزارة العدل الكويتية منذ بداية يوليو 2020، عندما وجه مجلس الوزراء كل الوزارات والهيئات والمؤسسات بضرورة تقديم كافة الخدمات للجماهير، وبدأت منذ هذا التوقيت محاكم الكويت في العودة مجددًا للعمل بعد فترة توقفت دامت لأكثر من ثلاثة شهور.

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ومنذ تطبيق نظام الحجز للمراجعة وهو يُحقق نجاح كبير، سواء على مستوى تنظيم العمل داخل محاكم الكويت وإدارات وزارة العدل، أو من خلال تحسين أداء الخدمة الحكومية المُقدمة للمراجع.

طريقة حجز موعد وزارة العدل الكويتية منصة متى

يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى المركزية حتى تستيطع حجز موعد وزارة العدل الكويت وأخذ موعد محكمة.

رابط حجز وزارة العدل منصة متى هو meta.e.gov.kw

إذا كان لديك حساب، تقوم بتسجيل الدخول، ثم اختيار “البحث عن خدمات”، ثم اختيار “وزارة العدل”.

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إذا لم يكن لديك حساب على منصة متى تختار “تسجيل الدخول مستخدم جديد”.

تُدخل البيانات المطلوبة، تستكمل لخطوات حتى يكون لك كلمة مرور.

تسجيل الدخول بالرقم المدني وكلمة المرور.

اختيار “البحث عن خدمات”، ثم “وزارة العدل الكويت”.

تُدخل البيانات المطلوبة.

تحديد وصف المعاملة والإدارة المطلوبة للمراجعة.

تحديد تاريخ وموعد المراجعة.

يُرسل لك النظام رسالة تأكيد الحجز والباركود.

رابط حجز موعد وزارة العدل منصة متى

وزارة العدل منصة متى ليست الوزارة الوحيدة التي يمكن حجز موعد معها عبر تلك المنصة، حيث يمكنك حجز موعد مع الكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات عبر “متى”، ومن المرتقب أن تكون تلك المنصة هي مستقبل العمل الإلكتروني الحكومي، رابط حجز موعد وزارة العدل منصة متى هو:

meta.e.gov.kw

صورة باركود الحجز، يجب أن تحتفظ بها على هاتفك النقال، حتى تقوم بتقديمها لموظفي الاستقبال يوم المراجعة، كما يجب ان تستوفي أوراقك ومستنداتك لإنهاء المعاملة عند الزيارة.