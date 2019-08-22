رجيم كيتو.. فوائده وأضراره

إن إتباع أنظمة غذائية للتخسيس لا بد من معرفة كل الأمور حولها أولاً، وحيث أن رجيم كيتو من أبرز الأنظمة الشائعة مؤخراً، سوف نقدم لك كل المعلومات حوله فتعدد أنظمة الرجيم التي نسمع عنها في الفترة الأخيرة، وحيث لكل نظام مميزاته وعيوبه، وسوف نلقي الضوء على واحد من أبرز أنظمة الرجيم الرائجة مؤخراً، وهو رجيم كيتو

رجيم كيتو

هو نظام يعتمد على تناول الدهون مقابل التقليل من تناول الكربوهيدرات حيث أن تخفيض تناول الكربوهيدرات وإستبدالها بالدهون سوف يساعد بصورة أكبر في عملية الحرق.

فالفكرة في هذا الرجيم هو تقليل الكربوهيدرات بنسبة كبيرة، بحيث لا تقل عن 50 جم في اليوم، وبعد مرور أيام قليلة على إتباع هذا النظام لن يجد الجسم الوقود الذي يحتاجه وكمية السكر في الدم التي تساعد الكربوهيدرات في توفيرها.

وبالتالي يبدأ الجسم في الإستعانة بالدهون والبروتين للحصول على الطاقة التي يحتاجها، فيحرق كم أكبر من الدهون المخزنة، وهكذا يفقد نسبة أكبر من الدهون.

ولكن لا ينصح إتباع هذا الرجيم إلا تحت إشراف طبي ولفترات وجيزة حتى لا يؤثر على الصحة.

المسموح والممنوع في رجيم كيتو

تتمثل الدهون الصحية في اللحوم الحمراء، الدواجن والبيض والأسماك، وكذلك يشمل النظام تناول الزبد وأنواع الجبن المختلفة ولكن بنسب محدودة، بالإضافة إلى الخضروات منخفضة الكربوهيدرات كالخضروات الورقية مثل الملفوف والسبانخ.