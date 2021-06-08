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شاهد بالفيديو.. ضرب ماكرون صفعة قوية بالقلم على وجهه وتعليق الرئاسة والحكومة الفرنسية

بواسطة إسلام عوض
ضرب ماكرون صفعة قوية بالقلم على وجهه ضرب ماكرون صفعة قوية بالقلم على وجهه

قام أحد المواطنين الفرنسيين اليوم بتوجيه ضربة قوية للرئيس ماكرون على وجهه، وجاءت هذه الصفعة للرئيس الفرنسي أثناء تجوله وسط حشد من المواطنين بإحدى المناطق شرقي الدولة الفرنسية، وعلى الفور تم سحب الرئيس بعيداً عن موقع الحدث، واعتقال شخصين.

1 ضرب ماكرون صفعة قوية بالقلم على وجهه
2 تعليق الحكومة والرئاسة الفرنسية على واقعة صفع الرئيس

ضرب ماكرون صفعة قوية بالقلم على وجهه

كما تم ترديد عبارات مسيئة لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرونا عقب صفعه بالقلم على وجهه، وكانت إحدى هذه العبارات تقول تسقط الماكرونية، ويبدو أن الكراهية لماكرون تمتد داخل فرنسا، وليست قاصرة على الشعوب الإسلامية عقب تصريحاته الأخيرة عن الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والتي على إثرها تم شن حملة مقاطعة كبيرة للمنتجات الفرنسية.

تعليق الحكومة والرئاسة الفرنسية على واقعة صفع الرئيس

ووفق بعض المواقع الفرنسية، فإنه تم اعتقال شخصين اثنين عقب صفع ماكرون على وجهه، وعلقت الحكومة الفرنسية على الواقعة قائلة أن ما حدث إهانة للديمقراطية في فرنسا، أما الرئاسة الفرنسية فرفضت التعليق وقالت أنه كانت هناك محاولة لضرب الرئيس.

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وأظهر مقطع صفع الرئيس الفرنسي على وجهه الشخص الذي وجه إليه الضربة، والتي تدخل الحرس الخاص به على إثرها واعتقال الجاني وشخص آخر، كما في الفيديو المرفق بالخبر.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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