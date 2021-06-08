شاهد بالفيديو.. ضرب ماكرون صفعة قوية بالقلم على وجهه وتعليق الرئاسة والحكومة الفرنسية

قام أحد المواطنين الفرنسيين اليوم بتوجيه ضربة قوية للرئيس ماكرون على وجهه، وجاءت هذه الصفعة للرئيس الفرنسي أثناء تجوله وسط حشد من المواطنين بإحدى المناطق شرقي الدولة الفرنسية، وعلى الفور تم سحب الرئيس بعيداً عن موقع الحدث، واعتقال شخصين.

ضرب ماكرون صفعة قوية بالقلم على وجهه

كما تم ترديد عبارات مسيئة لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرونا عقب صفعه بالقلم على وجهه، وكانت إحدى هذه العبارات تقول تسقط الماكرونية، ويبدو أن الكراهية لماكرون تمتد داخل فرنسا، وليست قاصرة على الشعوب الإسلامية عقب تصريحاته الأخيرة عن الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والتي على إثرها تم شن حملة مقاطعة كبيرة للمنتجات الفرنسية.

🚨🇫🇷 | BREAKING: Macron slapped in the face Via @ConflitsFrance pic.twitter.com/1L7eYTsvDR — Politics For All (@PoliticsForAlI) June 8, 2021

تعليق الحكومة والرئاسة الفرنسية على واقعة صفع الرئيس

ووفق بعض المواقع الفرنسية، فإنه تم اعتقال شخصين اثنين عقب صفع ماكرون على وجهه، وعلقت الحكومة الفرنسية على الواقعة قائلة أن ما حدث إهانة للديمقراطية في فرنسا، أما الرئاسة الفرنسية فرفضت التعليق وقالت أنه كانت هناك محاولة لضرب الرئيس.

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وأظهر مقطع صفع الرئيس الفرنسي على وجهه الشخص الذي وجه إليه الضربة، والتي تدخل الحرس الخاص به على إثرها واعتقال الجاني وشخص آخر، كما في الفيديو المرفق بالخبر.