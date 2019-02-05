شروط ورابط التسجيل في الوظائف العسكرية للنساء برتبة (جندي) في معهد التدريب النسائي الأمني

كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في معهد التدريب النسائي الأمني برتبة (جندي)، ضمن الوظائف العسكرية للعنصر النسائي بالمديرية العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، حيث أتاحت الإدارة العامة التقديم من خلال أبشر توظيف، والذي يمكن من خلاله استعلام نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية وإستعلام أسماء المرشحين للوظائف.

موعد التسجيل في وظائف النساء العسكرية برتبة (جندي)

أوضحت المديرية العامة لكلية الملك فهد عن مواعيد استقبال طلبات التقديم على وظائف للنساء رتبة جندي عبر بوابة أبشر توظيف، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 5-6-1440 هـ الساعة الـ 10 صباحاً، وحتى يوم الخميس الموافق 9-6-1440 هـ الساعة العاشرة صباحاً، وأشارت المديرية العامة للقبول المركزي لابد على المتقدمات استيفاء الشروط المحددة.

شروط ورابط التقديم على وظائف النساء بكلية الملك فهد

لـ التسجيل والتقديم على وظائف العسكرية للنساء برتبة جندي من خلال رابط بوابة أبشر توظيف بالشروط التالية:-