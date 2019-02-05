شروط ورابط التسجيل في الوظائف العسكرية للنساء برتبة (جندي) في معهد التدريب النسائي الأمني

كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في معهد التدريب النسائي الأمني برتبة (جندي)، ضمن الوظائف العسكرية للعنصر النسائي بالمديرية العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، حيث أتاحت الإدارة العامة التقديم من خلال أبشر توظيف، والذي يمكن من خلاله استعلام نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية وإستعلام أسماء المرشحين للوظائف.
موعد التسجيل في وظائف النساء العسكرية برتبة (جندي)
أوضحت المديرية العامة لكلية الملك فهد عن مواعيد استقبال طلبات التقديم على وظائف للنساء رتبة جندي عبر بوابة أبشر توظيف، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 5-6-1440 هـ الساعة الـ 10 صباحاً، وحتى يوم الخميس الموافق 9-6-1440 هـ الساعة العاشرة صباحاً، وأشارت المديرية العامة للقبول المركزي لابد على المتقدمات استيفاء الشروط المحددة.
شروط ورابط التقديم على وظائف النساء بكلية الملك فهد
لـ التسجيل والتقديم على وظائف العسكرية للنساء برتبة جندي من خلال رابط بوابة أبشر توظيف بالشروط التالية:-
- على المتقدمات أن تكون سعودية الجنسية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمته خارج المملكة.
- يشترط السمعة الطيبة وحسن السير والسلوك.
- غير محكوم عليها أو مدانة من أي جهة حكومية أو عليها حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- يجب توافر لديها بطاقة الهوية الوطنية مستقلة وسارية.
- إذا كانت متزوجة يجب أن يكون الزوج سعودي الجنسية.
- أن لا يكون قد سبق التعيين لها في أي وظيفة مدنية أو وظائف تتبع النظام العسكري ولا تكون مستبعدة من إحدى المعاهد العسكرية.
- لا يقل عمر المتقدمة عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.
- لا يقل طول المتقدمة عن 160 سم مع تناسق الطول مع الوزن وفقاً اللائحة الطبية.
- لا يقل المؤهل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- يجب اجتياز الاختبار الطبي والاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية.
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