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غارات عنيفة الآن وهاشتاج غزة تحت القصف يتصدر تويتر والمقاومة تسقط أول طائرة إسرائيلية

بواسطة إسلام عوض
غزة تحت القصف

تصدر هاشتاج غزة تحت القصف مواقع التواصل الإجتماعي منذ قليل، وذلك بعد قيام الطيران الإسرائيلي بشن ارات عنيفة على غزة مرة أخرى، وذلك بعد توقف الحرب لأيام قليلة خلال الأيام الأخيرة لنتنياهو في رئاسة وزراء دولة الإحتلال.

غزة تحت القصف يتصدر تويتر

ولكن يبدو أن رئيس وزراء اسرائيل الجديد سوف يسير على نهج سلفه نتنياهو، وقال المتحدث الرسمي باسم جيش دولة الإحتلال “أفيخاي أدرعي” على صفحته الرسمية منذ قليل أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على مواقع زعم أنها تابعة لحماس وبها تجمعات للمقاومة الفلسطينية.

وأضاف أفيخاي أن هذه الغارات في غزة وخانيوني جاءت رداً على استمرار إطلاق بالونات حارقة تجاه إسرائيل، وأضاف أن قواتهم ستواصل القصف لتدمير البنية التحتية لفصائل المقاومة الفلسطينية محملاً حماس عما يحدث الآن في غزة.

وفي سياق متصل ذكرت قناة الأقصى الفضائية أن فصائل المقاومة أطلقت النار على طائرة بدون طيار كانت تستهدف غزة، مما أدى إلى إسقطاها في الحال، هذا وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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