“الفريق فيصل النواف”.. من هو وكيل وزارة الداخلية الكويتي الجديد وما هي السيرة الذاتية له؟

صدر قرار مجلس الوزراء، بتعيين الفريق فيصل النواف في منصب وكيل وزارة الداخلية الجديد بالتكليف وذلك بعد موافقة صاحب السمو أمير البلاد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للشيخ الفريق فيصل النواف الأحمد الصباح، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، ويأتي تعيين الشيخ فيصل النواف في منصب وكيل وزارة الداخلية، خلفًا للفريق عصام النهام والذي أُحيل إلى التقاعد بعد وصوله للسن القانوني.

من هو الفريق فيصل النواف والسيرة الذاتية؟

هو الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 1957 (64 عامًا)، وهو ثاني أبناء صاحب السمو أمير الكويت نواف الصباح، يشغل الفريق ركن فيصل النواف الصباح منصب وكيل وزارة الداخلية بالتكليف منذ 6 سبتمبر 2021، وتم ترقية الشيخ فيصل النواف من رتبة لواء إلر رتبة فريق في مايو 2019 بمرسوم من الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، شغل الفريق فيصل النواف من قبل منصب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، ومنصب الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام.