ما هي أوقات عمل الجزيرة الخضراء في عيد الفطر 2023 بالكويت؟

أفضل الأماكن السياحية والترفيهية في الكويت 2023 هي الجزيرة الخضراء، والتي تُقدم مجموعة مبهرة من الفعاليات والعروض والألعاب خلال عطلة عيد الفطر بالكويت والتي تبدأ من يوم الجمعة 21 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل 2023، حيث تفتح الجزيرة أبوابها للجميع يوميًا، يجب حجز تذاكر الجزيرة الخضراء، قبل الذهاب للموقع، تنتظر الجميع تجربة ترفيهية مذهلة هناك.

أوقات عمل الجزيرة الخضراء في العيد 2023

كما يوضح الموقع الرسمي لتلك الوجهة الترفيهية الأبرز في الكويت فإن أوقات عمل موسم الجزيرة الخضراء في أيام العطلة (إجازة عيد الفطر 2023) من الساعة من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساء.

شاهد أيضًا: أعرف رابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء

أسعار التذاكر 2023 هي:

الأطفال 4 سنوات فأقل الدخول مجانًا.

خمس سنوات فأكثر سعر التذكرة 2.5 دينار.

