مرشحين العوازم في الدائرة الأولى 2023 انتخابات مجلس الأمة الكويتي

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحين العوازم في الدائرة الأولى من انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 وذلك بعد ساعات من غلق باب الترشح، وتعتبر الدائرة الأولى ثاني أكبر الدوائر لأبناء قبيلة العوازم بعد الدائرة الخامسة، هذا وسوف تُقام انتخابات مجلس الأمة القادمة يوم السادس من شهر يونيو 2023، حيث من المرتقب أن تشهد كل الدوائر منافسات كبيرة.

مرشحين العوازم في الدائرة الأولى 2023 انتخابات مجلس الأمة

بلغ عدد المرشحين من أبناء قبيلة العوازم في انتخابات مجلس الأمة 2023 الكويتي 6 مرشحين، وأسماء المرشحين هم: حسين الحريتي، خالد الطمار العميرة، علي الصابري، دكتور محمد الداهوم، مهندس محمد الهدية، مخلد العازمي.

هذا ومع غلق باب الترشح اليوم، بلغ عدد المرشحين لانتخابات الكويت 2023 في كل الدوائر الخمس 254 مرشحَا ومرشحة، وبلغ عدد المرشحين في الدائرة الأولى 36 مرشحًا ومرشحة، منهم 33 ذكور و 3 إناث.

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الدائرة الأولى في انتخابات أمة 2023 هي رابع أكبر الدوائر الانتخابية في الكويت من حيث أعداد الناخبين، حيث يبلغ عدد الناخبين في تلك الدائرة 100110 ناخب وناخبة، منهم 48580 ذكور و 50525 إناث، في حين عدد المناطق السكنية التي تتبع تلك الدائرة 20 منطقة سكنية.