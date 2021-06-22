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منصة كويت مسافر.. تعرف على الرابط وطريقة التسجيل

بواسطة محمود عطا الله
رابط كويت مسافر رابط كويت مسافر

دشنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت رابط كويت مسافر لكي يقوم المسافر عبر مطار الكويت بتفعيله للتمكن من السفر من وإلى مطار الكويت، حيث يعتبر التسجيل على كويت مسافر من الشروط الأساسية التي تطلبها إدارة مطار الكويت لكل ركاب الطائرات التي تصل أو تغادر المطار، هذا وتشرف هيئة الطيران المدني على موقع كويت مسافر وتديره إحدى شركات الخدمات الأرضية المعتمدة بمطار الكويت، وأكدت الهيئة أن الموقع يُقدم أفضل وسائل الأمان لحماية المعلومات الشخصية للمسافرين.

1 التسجيل على منصة كويت مسافر
2 رابط كويت مسافر

التسجيل على منصة كويت مسافر

  • خطوات التسجيل على منصة كويت مسافر غاية في السهولة، وتتم في دقائق.
  • أول خطوة هي التوجه لموقع رابط كويت مسافر وهو kuwaitmosafer.com
  • تقوم بتسجيل الدخول، إذا كانت هذه أول زيارة للموقع تقوم باختيار سجل حسابك الآن.
  • أو من الممكن أن تدخل على منصة كويت مسافر عبر حسابك على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
  • تقوم بعد ذلك باختيار الخدمة المطلوبة ومنها إضافة شهادة تطعيم، العمالة المنزلية منصة بالسلامة، وغيرها من الخدمات.
  • مشاكل الدفع على كويت مسافر تم حلها بإضافة عدة طرق دفع إلى جانب الدفع عبر k-net.

رابط كويت مسافر

يعتبر تدشين موقع كويت مسافر هو خطوة تقنية مميزة للسفر خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها العالم، وقد دشنت الكويت هذا الموقع خلال النصف الثاني من العام الماضي، وهو كما ذكرنا من الشروط الأساسية للمرور عبر مطار الكويت، رابط كويت مسافر هو:
kuwaitmosafer.com
هذا وقد قرر مجلس الوزراء الكويتي بفتح السفر للوافدين سواء المتواجدين في الكويت أو الراغبين في العودة إلى الدولة ولديهم إقامات صالحة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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