من هو د. بدري سعيدان الماجدي مرشح الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2023؟
نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور بدري سعيدان الماجدي مرشح الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي شغلها من قبل، ويحظى الدكتور بدري سعيدان الماجدي بدعم كبير من أبناء قبيلته وناخبي الدائرة الرابعة، مما يقربه بقوة ليكون أحد أعضاء مجلس الأمة القادم.
معلومات عن الدكتور بدري سعيدان الماجدي مرشح الرابعة في أمة 2023
- هو الدكتور بدري سعيدان البدري الماجدي مرشح الدائرة الرابعة من أبناء قبيلة بني غانم.
- الدكتور بدري سعيدان الماجدي حاصل على الدكتوراه في مجال تنازع القواعد الفقهية عام 2014.
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- ترقى سيادته من رتبة مقدم إلى عقيد بوزارة الداخلية الكويتية عام 2013.
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