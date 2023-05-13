من هو د. بدري سعيدان الماجدي مرشح الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
دكتور بدري سعيدان الماجدي ويكيبيديا دكتور بدري سعيدان الماجدي مرشج الرابعة

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور بدري سعيدان الماجدي مرشح الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي شغلها من قبل، ويحظى الدكتور بدري سعيدان الماجدي بدعم كبير من أبناء قبيلته وناخبي الدائرة الرابعة، مما يقربه بقوة ليكون أحد أعضاء مجلس الأمة القادم.

معلومات عن الدكتور بدري سعيدان الماجدي مرشح الرابعة في أمة 2023

  • هو الدكتور بدري سعيدان البدري الماجدي مرشح الدائرة الرابعة من أبناء قبيلة بني غانم.
  • الدكتور بدري سعيدان الماجدي حاصل على الدكتوراه في مجال تنازع القواعد الفقهية عام 2014.
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  • ترقى سيادته من رتبة مقدم إلى عقيد بوزارة الداخلية الكويتية عام 2013.
  • تابعونا مع المزيد من المعلومات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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