من هو د. بدري سعيدان الماجدي مرشح الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2023؟

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور بدري سعيدان الماجدي مرشح الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي شغلها من قبل، ويحظى الدكتور بدري سعيدان الماجدي بدعم كبير من أبناء قبيلته وناخبي الدائرة الرابعة، مما يقربه بقوة ليكون أحد أعضاء مجلس الأمة القادم.

معلومات عن الدكتور بدري سعيدان الماجدي مرشح الرابعة في أمة 2023