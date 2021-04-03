من هو وليد بن غيث مدير منطقة حولي التعليمية؟

ننشر نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ وليد محمد بن غيث مدير عام إدارة منطقة حولي التعليمية، وهو واحد من أهم قيادات وزارة التربية الكويتية، وصاحب خبرات طويلة في العمل القيادي التربوي بالوزارة، حيث نقدم أهم المعلومات المتوفرة عن cv الأستاذ وليد بن غيث من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها سيادته، هذا ويشهد الجميع للأستاذ وليد محمد بن غيث بالتفاني في أداء عمله والخلق العالي، وعمله المستمر في تقديم حلول إيجابية للمتعلمين وكامل المنظومة التعليمية في الدولة.

من هو وليد محمد بن غيث مدير منطقة حولي التعليمية

هو وليد محمد عبدالله بن غيث، يشغل منصب مدير عام الإدارة التعليمية في منطقة حولي التعليمية منذ يناير 2020، الأستاذ وليد بن غيث مدير حولي التعليمية كان مدير لمنطقة الجهراء التعليمية لفترة طويلة.

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وفي يونيو 2017 قرر الدكتور محمد الفارس وزير التربية وقتها تثبيت الأستاذ وليد محمد بن غيث في منصب مدير منطقة الجهراء التعليمية لمدة ثلاثة سنوات، وفي يوليو 2019 تم تكليفه بأعمال مدير منطقة الفروانية التعليمية إلى جانب عمله.

من السيرة الذاتية للأستاذ وليد بن غيث مدير منطقة حولي التعليمية نجد أنه شغل من قبل الكثير من المناصب القيادية منها على سبيل الذكر: مدير إدارة الخدمات بوزارة التربية، في عام 2012 عمل في الشؤون الإدارية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية.