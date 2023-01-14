من هي د. مريم العازمي أمين عام المجلس الأعلى للأسرة بالكويت؟
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة شؤون المرأة والطفل المهندسة مي البغلي قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتورة مريم العازمي بمهام المجلس الأعلى للأسرة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتورة مريم العازمي أمين عام المجلس الأعلى للأسرة بالإنابة وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل، وأهم المعلومات عنها.
معلومات عن الدكتورة مريم العازمي أمين عام المجلس الأعلى للأسرة
- هي الدكتورة مريم سعود العازمي أمين عام المجلس الأعلى للأسرة بالكويت بالإنابة.
- د. مريم العازمي هي مديرة إدارة التخطيط والمتابعة بقطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون.
- حاصلة على الدكتوراه في علم النفس.
- ماجستير تربية موهوبين.
- مدرب معتمد في التنمية البشرية.
- مستشار في المنظمة الدولية لتمكين قدرات المرأة.