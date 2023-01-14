من هي د. مريم العازمي أمين عام المجلس الأعلى للأسرة بالكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
د. مريم العازمي أمين عام المجلس الأعلى للأسرة د. مريم العازمي أمين عام المجلس الأعلى للأسرة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة شؤون المرأة والطفل المهندسة مي البغلي قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتورة مريم العازمي بمهام المجلس الأعلى للأسرة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتورة مريم العازمي أمين عام المجلس الأعلى للأسرة بالإنابة وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل، وأهم المعلومات عنها.

معلومات عن الدكتورة مريم العازمي أمين عام المجلس الأعلى للأسرة

  1. هي الدكتورة مريم سعود العازمي أمين عام المجلس الأعلى للأسرة بالكويت بالإنابة.
  2. د. مريم العازمي هي مديرة إدارة التخطيط والمتابعة بقطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون.
  3. حاصلة على الدكتوراه في علم النفس.
  4. ماجستير تربية موهوبين.
  5. مدرب معتمد في التنمية البشرية.
  6. مستشار في المنظمة الدولية لتمكين قدرات المرأة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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