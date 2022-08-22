مواعيد مسائية لتسليم بطاقة عافية الجديدة في 7 مراكز “تعرف عليها”

أعلنت إدارة التأمين والضمان الصحي بوزارة الصحة الكويتية عن أسماء سبعة مراكز صحية سوف تعمل لفترة مسائية لتسليم بطاقة عافية الجديدة للمتقاعدين، على أن تبدأ تلك المراكز في توزيع بطاقة عافية خلال الفترة المسائية من يوم الغد الثلاثاء 23 أغسطس 2022، من الرابعة مساء حتى الثامنة مساء، يذكر أن هناك 44 مركزُا صحيُا توزع بطاقات عافية خلال الدوام الرسمي من السابعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، يذكر أن توزيع البطاقات يستمر حتى 15 سبتمبر القادم، ويبدأ العمل بعافية الجديدة من يوم 16 سبتمبر 2022.

أسماء المراكز التي تعمل في الفترة المسائية لتوزيع بطاقة عافية الجديدة