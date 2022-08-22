مواعيد مسائية لتسليم بطاقة عافية الجديدة في 7 مراكز “تعرف عليها”

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد استلام بطاقة عافية الجديدة الفترة المسائية مواعيد استلام بطاقة عافية الجديدة الفترة المسائية

أعلنت إدارة التأمين والضمان الصحي بوزارة الصحة الكويتية عن أسماء سبعة مراكز صحية سوف تعمل لفترة مسائية لتسليم بطاقة عافية الجديدة للمتقاعدين، على أن تبدأ تلك المراكز في توزيع بطاقة عافية خلال الفترة المسائية من يوم الغد الثلاثاء 23 أغسطس 2022، من الرابعة مساء حتى الثامنة مساء، يذكر أن هناك 44 مركزُا صحيُا توزع بطاقات عافية خلال الدوام الرسمي من السابعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، يذكر أن توزيع البطاقات يستمر حتى 15 سبتمبر القادم، ويبدأ العمل بعافية الجديدة من يوم 16 سبتمبر 2022.

أسماء المراكز التي تعمل في الفترة المسائية لتوزيع بطاقة عافية الجديدة

  • المراكز التي تُوزع بطاقة عافية الجديدة 2022 للمتقاعدين خلال الفترة المسائية موزعة على كل محافظات الكويت وهي:
  • مركز الروضة الصحي ومركز عبد الرحمن عبد المغني ميرزا الاحقاقي في منطقة العاصمة.
  • مركز محمود حيدر في منطقة حولي.
  • 44 مركزًا توزع بطاقة عافية الجديدة
  • مركز الأندلس والرقعي في منطقة الفروانية.
  • مركز العدان التخصصي في منطقة الأحمدي الصحية.
  • مركز القصر الصحي في منطقة الجهراء.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

الشؤون الاجتماعية في الكويت.. المراجعة بدون حجز مواعيد مُسبقة

أخبار العالم

دائرة مدينة جابر الأحمد في انتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت