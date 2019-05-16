موعد آذان الفجر 11 رمضان 1440| إمساكية رمضان 2019 في مصر والسعودية

موعد آذان الفجر 11 رمضان 1440، ننشر لكم مواقيت الصلاة وإمساكية شهر رمضان المبارك 2019-1440 في مصر والسعودية، حيث يحرص المسلمين في هذا الشهر الكريم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأداء الصلاة فضلاً عن الصيام لأكثر من 15 ساعة، لهذا يبحث العديد من الناس في مصر والبلدان العربية عن موعد آذان الفجر والمغرب في المدينة المنورة المغرب والعشاء والفجر والإمساك، فيما يحرص العديد من المسلمين على الدعاء في وقت السحور.
موعد آذان الفجر 11 رمضان 1440
مواقيت الصلاة 11 رمضان في محافظات مصر
محافظة القاهرة
موعد آذان الفجر 3.22 صباحاً
الظهر 11.51 صباحاً
العصر 3.28 م
المغرب 6.42 م
العشاء 8.10 وصلاة التراويح.
الاسكندرية
موعد آذان الفجر 3.22 صباحاً
الظهر 11.56 صباحاً
العصر 3.35 م
المغرب 6.48 م
العشاء 8.18 وصلاة التراويح.
الإسماعيلية
موعد آذان الفجر 3.16 صباحاً
الظهر 11.47 صباحاً
العصر 3.35 م
المغرب 6.39 م
العشاء 8.06 وصلاة التراويح.
شرم الشيخ
موعد آذان الفجر 3.17 صباحاً
الظهر 11.39 صباحاً
العصر 3.11 م
المغرب 6.26 م
العشاء 7.50 وصلاة التراويح.
أسوان
موعد آذان الفجر 3.31 صباحاً
الظهر 11.45 صباحاً
العصر 3.11 م
المغرب 6.27 م
العشاء 7.48 وصلاة التراويح.
مواقيت الصلاة 11 رمضان 1440 في السعودية
موعد آذان الفجر والمغرب في المدينة النورة 11 رمضان 2019
مكة المكرمة
موعد آذان الفجر 4.13 صباحاً.
آذان الظهر 12.17 مساء.
آذان العصر 3.35 م.
آذان المغرب 6.55 م.
آذان العشاء 8.11 م.
مواقيت الصلاة في الرياض
آذان الفجر 3.37 صباحاً.
آذان الظهر 11.49 صباحاً.
آذان العصر 3.15 م.
آذان المغرب 6.34 م.
آذان العشاء 7.51 م.
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