11 رمضان 1440، موعد اذان الفجر والمغرب في المدينة المنورة، حيث يحرص المسلمون على معرفة توقيت صلاة الفجر وصلاة المغرب لـ أداء صلاة التراويح، فيما أعلنت الحسابات الفلكية عن ثبوت رؤية الهلال من خلال لجان الترائي وقد أعلن بداية شهر رمضان 1440، ننشر مواقيت الصلاة 11 رمضان في المدينة المنورة، كما يمكن التعرف على مواقيت الصلاة في مصر والسعودية مكة والرياض من خلال مواقيت الصلاة الحادي عشر من شهر رمضان عبر رابط موعد آذان الفجر 11 رمضان 1440| إمساكية رمضان 2019 في مصر والسعودية.

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موعد آذان الفجر في المدينة المنورة 11 رمضان 1440

في ثاني أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، اللهم بلغ رمضان جميع الشعوب الإسلامية، وبعد ثاني أيام السحور على التوالي، حيث يرفع آذان الفجر في المدينة المنورة اليوم الخميس الحادي عشر من شهر رمضان المبارك في الساعة 4.05 صباحاً.

موعد اذان الظهر والعصر

يرفع آذان الظهر 11 رمضان الخميس في الساعة 12.17 ظهراً، فيما يؤدون المصلين صلاة العصر في الساعة 3.42 مساء بتوقيت المدينة المنورة.

موعد آذان المغرب والعشاء 11 رمضان

يٌقام آذان المغرب في السعودية المدينة المنورة الحادي عشر من شهر رمضان المبارك في الساعة 7.01 مساء، بينما ترفع صلاة العشاء عند الساعة 8.19 مساء اليوم الخميس بتوقيت المدينة…تابعونا سوف ننشر لحضراتكم مواقيت الصلاة يومياً بإذن الله.