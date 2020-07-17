موقع المغلف الإلكتروني للبطاقة المدنية وطريقة التجديد للكويتي وغير الكويتي

موقع المغلف الإلكتروني واحد من أهم مواقع الخدمات الحكومية الكويتية وهو موقع تابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط موقع المغلف الإلكتروني للبطاقة المدنية، كما نقدم طريقة تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي أون لاين إلكترونيًا، وتم تدشين المغلف الإلكتروني ليكون بديلا عن المغلف الورقي والذي كان يستخدمه الكثيرين لتجميع الأوراق والمستندات ثم تقديمه إلى مقر المعلومات المدنية، ليأتي المغلف الإلكتروني ليوفر الوقت والجهد للمراجع للتم كل الخطوات عن بُعد.

موقع المغلف الإلكتروني للبطاقة المدنية وطريقة التجديد

1- رابط موقع المغلف الإلكتروني هو e-envelope.paci.gov.kw

2- تختار قائمة الخدمات.

3- تظهر أمامك خدمات رابط المغلف الإلكتروني، تختار خدمة تجديد البطاقة المدنية للكويتي، او تختار خدمة التجديد لغير الكويتي.

4- تُسجل البيانات الأساسية المطلوبة منك، ومنها الرقم المدني للبطاقة المطلوب تجديدها والرقم المسلسل.

5- تُسجل رقم الهاتف النقال، وتُسجل بعد ذلك رمز التحقق.

6- ترفع صورة شخصية على الموقع.

خدمات موقع المغلف الإلكتروني للبطاقة المدنية

يُقدم موقع المغلف الإلكتروني مجموعة هامة من الخدمات الحكومية إلكترونيًا 100%، ومن تلك الخدمات إلى جانب تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي يقدم الموقع خدمات كثيرة منها: تغيير الاسم لغير الكويتي، تسجيل لأول مرة، تسجيل العمالة المنزلية أو ما في حكمها لأول مرة، خدمة الالتحاق بعائل، استكمال بيانات مولود.