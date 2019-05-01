نتيجة القرعة العشوائية إلى أمريكا 2020 DV Lottery | طريقة الاستعلام عن الجرين كارد

نتيجة القرعة العشوائية إلى أمريكا 2020 DV Lottery، وكيفية الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 عبر رابط موقع الهجرة إلى أمريكا والتي تعد فرصة كبيرة لملايين الناس من شتى البلدان في الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا تتطلب الهجرة إلى أمريكا مميزات في الشخص بينما يتساوى الجميع هناك بعد الفوز بـ الجرين كارد التي تفتح باب الهجرة العشوائية كل سنة بداية من أكتوبر وتستمر حتى شهر نوفمبر ويتم إعلان نتيجة القرعة العشوائية إلى أمريكا 2020 شهر مايو 2019.

نتيجة القرعة العشوائية إلى أمريكا 2020

إعلان نتائج الفوز بـ اللوتري الأمريكي 2020 أو نتيجة القرعة العشوائية لأمريكا والحصول على الجرين كارد، حيث يتم إعلان الفائزين من خلال رابط موقع الهجرة الأمريكية وقبول عدد 50 ألف شخص كل عام من بين ملايين الناس الذين شاركوا في التسجيل في الهجرة إلى أمريكا.

طريقة الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 والحصول على الجرين كارد

الهجرة إلى أمريكا يعتبر حلم ملايين الناس الذين يبحثون عن العيش بطريقة أفضل والحياة في الولايات المتحدة الأمريكية تعد بالنسبة لهم تحقيق الحلم الذي دام لسنوات عديدة، حيث هناك أشخاص يقومون بالتسجيل في اللوتري الأمريكي كل عام على أمل الفوز بالجرين كارد والسفر عن طريق القرعة العشوائية ربما يحالفهم الحظ في سنة من السنوات، لذلك نقدم لكم متابعينا ال‘زاء طريقة الاستعلام عن نتيجة القرعة العشوائية ومعرفة نتائج الفوز بــ اللوتري الأمريكي بهذه الخطوات:-

أولاً أدخل على الرابط المباشر نتيجة القرعة العشوائية إلى أمريكا 2020.

اضغط على كلمة Check Status.

ثم سوف تفتح لك صفحة بها كلمة Continue اضغط عليها.

بعد ذلك تفتح أمامك صفحة أخرى بها بيانات عليم إدخال Confirmation Number.

وكتابة الاسم الاخير Last/Family Name.

وكتابة تاريخ ميلادك Last/Family Name.

ثم أكتب رمز التحقق وعليك بالضغط على كلمة Submit.

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