نتيجة اللوتري الأمريكي 2020| رسالة الفوز بالهجرة العشوائية لأمريكا..إجراءات ما بعد الفور

ظهرت نتيجة اللوتري الأمريكي 2020، الاستعلام عن نتائج الهجرة قرعة العشوائية إلى أمريكا، ومعرفة رسالة الفوز بالقرعة وعدم القبول، نشرح بالتفصيل كل ما يخص نتيجة الهجرة إلى أمريكا 2020 وإجراءات ما بعد الفوز، حيث يبحث ملايين الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت نظراً لأن الهجرة تعد مطلب وحلم الكثير من الناس لـ السفر والعيش خارج بلادهم بحثاً عن حياة أفضل مما يعيشونها، لذلك يتقدم ملايين الأشخاص من مختلف البلدان أملً من الله أن يفوز باللوتري الأمريكي الذي يفتح باب التسجيل كل عام في شهر أكتوبر ويتم إعلان النتيجة شهر مايو لنفس السنة.

نتيجة اللوتري الأمريكي 2020

ظهرت نتيجة اللوتري الأمريكي 2020، ويتم الاستعلام عنها من خلال موقع الهجرة العشوائية عبر هذا الرابط من ⇐هنا، حيث تتمكن من معرفة خطوات الاستعلام عن نتائج قرعة أمريكا، وبعد الدخول على الموقع من خلال الرابط المرفق وإتباع الخطوات لابد أن تعرف هل أنت فائز أم لا، وذلك يقوم الموقع بعرض رسالة تفيد بقبولك في الهجرة العشوائية أم لا وهي كما مبينة بالصور أسفل تابعونا..

صورة رسالة الفوز بالهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020

أما إذا لم يحالفك الحظ في الفوز هذا العام فسوف تظهر أمامك مثل هذه الصفحة أسفل مباشرة

إجراءات ما بعد الفوز بالهجرة العشوائية إلى أمريكا

خطوات تقوم بها بعد الفوز بقرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا وهي على النحو التالي:-

أولاً عليك ملء الاستمارة مثل نموذج الصورة التي بها رسالة القبول وهي عبارة عن عدة صفحات بها بيانات شخصية عنك (دليل كامل)، عليك تعبئتها، علماً بأن عليك بكتابة المعلومات الصحيحة لأن أي محاولة للتضليل فتكون في غير مصلحتك وفي النهاية يكون الرفض.

بعد تعبئة البيانات كاملة عليك الضغط على زر إرسال، لكي يتم الإرسال إلى كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تظهر أمامك رسالة أخرى تتضمن أنه تم إرسال الطلب عليك بطابعة هذه الورقة وحفظها ضمن أوراق الملف الذي سوف تأخذه في المقابلة داخل السفارة الأمريكية.

سوف ترسل لك السفارة موعد للمقابلة عبر البريد الإلكتروني الذي أدخلته في البيانات، لذلك عليك متابعة بريدك بشكل مستمر.

الأوراق والمستندات المطلوبة في السفارة عند الفوز بـ اللوتري الأمريكي 2020

في حالة الفوز بالهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 يجب أن يتوافر لديك هذه الأوراق:-