نتيجة اللوتري الأمريكي 2020| رسالة الفوز بالهجرة العشوائية لأمريكا..إجراءات ما بعد الفور

ظهرت نتيجة اللوتري الأمريكي 2020، الاستعلام عن نتائج الهجرة قرعة العشوائية إلى أمريكا، ومعرفة رسالة الفوز بالقرعة وعدم القبول، نشرح بالتفصيل كل ما يخص نتيجة الهجرة إلى أمريكا 2020 وإجراءات ما بعد الفوز، حيث يبحث ملايين الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت نظراً لأن الهجرة تعد مطلب وحلم الكثير من الناس لـ السفر والعيش خارج بلادهم بحثاً عن حياة أفضل مما يعيشونها، لذلك يتقدم ملايين الأشخاص من مختلف البلدان أملً من الله أن يفوز باللوتري الأمريكي الذي يفتح باب التسجيل كل عام في شهر أكتوبر ويتم إعلان النتيجة شهر مايو لنفس السنة.
نتيجة اللوتري الأمريكي 2020
ظهرت نتيجة اللوتري الأمريكي 2020، ويتم الاستعلام عنها من خلال موقع الهجرة العشوائية عبر هذا الرابط من ⇐هنا، حيث تتمكن من معرفة خطوات الاستعلام عن نتائج قرعة أمريكا، وبعد الدخول على الموقع من خلال الرابط المرفق وإتباع الخطوات لابد أن تعرف هل أنت فائز أم لا، وذلك يقوم الموقع بعرض رسالة تفيد بقبولك في الهجرة العشوائية أم لا وهي كما مبينة بالصور أسفل تابعونا..
صورة رسالة الفوز بالهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020
أما إذا لم يحالفك الحظ في الفوز هذا العام فسوف تظهر أمامك مثل هذه الصفحة أسفل مباشرة
إجراءات ما بعد الفوز بالهجرة العشوائية إلى أمريكا
خطوات تقوم بها بعد الفوز بقرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا وهي على النحو التالي:-
- أولاً عليك ملء الاستمارة مثل نموذج الصورة التي بها رسالة القبول وهي عبارة عن عدة صفحات بها بيانات شخصية عنك (دليل كامل)، عليك تعبئتها، علماً بأن عليك بكتابة المعلومات الصحيحة لأن أي محاولة للتضليل فتكون في غير مصلحتك وفي النهاية يكون الرفض.
- بعد تعبئة البيانات كاملة عليك الضغط على زر إرسال، لكي يتم الإرسال إلى كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تظهر أمامك رسالة أخرى تتضمن أنه تم إرسال الطلب عليك بطابعة هذه الورقة وحفظها ضمن أوراق الملف الذي سوف تأخذه في المقابلة داخل السفارة الأمريكية.
- سوف ترسل لك السفارة موعد للمقابلة عبر البريد الإلكتروني الذي أدخلته في البيانات، لذلك عليك متابعة بريدك بشكل مستمر.
الأوراق والمستندات المطلوبة في السفارة عند الفوز بـ اللوتري الأمريكي 2020
في حالة الفوز بالهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 يجب أن يتوافر لديك هذه الأوراق:-
- جواز السفر.
- يتم عمل فحص طبي في مركز طبي معتمد من السفارة، ثم عليك أخذ ورقة الفحص وإرفاقها بالملف.
- شهادة الميلاد الأصلية.
- فيش وتشبيه أو ما يعرف في إحدى البلدان بالسجل العدلي الذي يؤكد خلو الشخص من سجل القضايا والجرائم.
- شهادة تثبت أن الشخص غير مطلوب في الخدمة العسكرية للبلاد.
- وثيقة الزواج الأصل للمتزوجين أو أصل وثيقة الطلاق.
- رقم التأكيد DS 260 الموجود بالرسالة التي قمت بطباعتها أثناء تعبئة طلب الاستمارة.
- عدد 2 صورة شخصية حديثة “صور مخصصة لـ الهجرة العشوائية”.
- تسديد الرسوم المطلوبة في السفارة الأمريكية.
- ورقة من شخص ضامن لك يقيم في أمريكا تتضمن كفالته لك.
- في حالة قد فاز شخص سابقاً وتم ترحيله من الولايات المتحدة الأمريكية، عليه بتعبئة استمارة 212 ووضعها في أوراق الملف.
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