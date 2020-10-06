“هيئة المعلومات المدنية” مقابل خدمة توصيل البطاقات المدنية للمنازل لم يُحدد بعد

نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأخبار التي تم تداولها بخصوص سعر خدمة توصيل البطاقة المدنية الجاهزة للمنازل، وقالت في بيان رسمي لها، أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن قيمة توصيل البطاقات للمنازل.

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جاء بيان هيئة المعلومات المدنية اليوم، بعد تداول أخبار بصورة قوية عبر عدد من المواقع الكبيرة، أن قيمة خدمة توصيل البطاقة الواحدة للمنازل هي 650 فلس، وأكدت تلك الأخبار ان ديوان الخدمة المدنية قد وافق على طلب هيئة المعلومات المدنية بالتعاقد مع شركة محلية لتوصيل البطاقات للمنازل، وأن الشركة التي قدمت أفضل العروض هي شركة “نيوفيجن سستمز لأنظمة الكمبيوتر”.

لم يتم الإعلان عن قيمة توصيل البطاقات للمنازل

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.#المعلومات_المدنية pic.twitter.com/g0WYnHZKxn — الهيئة العامة للمعلومات المدنية (@pacikwt) October 6, 2020