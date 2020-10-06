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“هيئة المعلومات المدنية” مقابل خدمة توصيل البطاقات المدنية للمنازل لم يُحدد بعد

بواسطة محمود عطا الله
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نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأخبار التي تم تداولها بخصوص سعر خدمة توصيل البطاقة المدنية الجاهزة للمنازل، وقالت في بيان رسمي لها، أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن قيمة توصيل البطاقات للمنازل.
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جاء بيان هيئة المعلومات المدنية اليوم، بعد تداول أخبار بصورة قوية عبر عدد من المواقع الكبيرة، أن قيمة خدمة توصيل البطاقة الواحدة للمنازل هي 650 فلس، وأكدت تلك الأخبار ان ديوان الخدمة المدنية قد وافق على طلب هيئة المعلومات المدنية بالتعاقد مع شركة محلية لتوصيل البطاقات للمنازل، وأن الشركة التي قدمت أفضل العروض هي شركة “نيوفيجن سستمز لأنظمة الكمبيوتر”.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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