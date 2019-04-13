خطاب عبد الفتاح البرهان| إلغاء حظر التجوال، ويُعلن بدء محاسبة الفاسدين

تابع الشعب السوداني، خطاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، اليوم السبت 13 أبريل 2019، نقل خطاب عبد الفتاح البرهان اليوم تلفزيون السودان وقناة سكاي نيوز عربية وعدد من القنوات الأخرى، أعلن الفريق أول عن عدد من القرارات الهامة في بداية توليه رئاسة المجلس الانتقالي، يذكر أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد تولى رئاسة المجلس بعد تنحي وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف عن المنصب.

تفاصيل خطاب عبد الفتاح البرهان اليوم

كلمة الرئيس عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، تم الإعلان من خلالها عن إلغاء حظر التجوال في البلاد، مضيفا أنه ستتم محاسبة الفاسدين، كما ستتم محاسبة المسؤولين عن ضحايا الاحتجاجات السودانية الأخيرة، كما أعلن إطلاق سراح كل المقبوض عليهم ضمن قانون الطوارئ، وإطلاق سراح كل المحبوسين بسبب الاحتجاجات الأخيرة.

خطاب عبد الفتاح البرهان أعلن من خلاله عن تشكيل حكومة مدينة، وتشكيل مجلس عسكري، كما أعلن عن وقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان، كما أعلن رئيس المجلس عن التزامه بتحقيق الأمن في كل ربوع البلاد، والتزامه بتوفير كل مطالب واحتياجات الشعب، وتهيئة مناخ سياسي سليم.

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