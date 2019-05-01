موعد استطلاع هلال رمضان 1440 بالإمارات وتاريخ شعبان اليوم 2019

متى موعد أول أيام رمضان 1440 بالإمارات ومتي موعد استطلاع هلال شهر الصيام واليوم كام شعبان 1440-2019 بدولة الإمارات، كلها أسئلة كثيرة تشغل تفكير الجميع والمترقبين لموعد أول رمضان بالدولة، حيث سنجيب من خلال موقع كلمة دوت أورج عن كل تلك التساؤلات، وبخصوص السؤال عن تاريخ شعبان اليوم بالإمارات؟، فالإجابة اليوم الأربعاء 1 مايو 2019 يوافق 25 شعبان 1440 في الإمارات، وقد اقتربنا الآن من يوم غرة رمضان.

موعد استطلاع الهلال وأول رمضان 1440 الإمارات

موعد الرؤية الشرعية، وتاريخ استطلاع هلال رمضان في الإمارات سيكون يوم الأحد 29 شعبان 1440 الموافق 5 مايو 2019، وطبقا للحسابات الفلكية ستتم مشاهدة هلال رمضان مساء الأحد، ليكون شهر شعبان هذا العام 29 يوما فقط، ليكون أول رمضان 1440 في الإمارات هو يوم الإثنين 6 مايو 2019.

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