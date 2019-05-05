متى أول رمضان.. الإمارات تستطلع هلال الشهر الفضيل اليوم والجميع في انتظار “إعلان لجنة الرؤية”

إعلان نتيجة استطلاع هلال رمضان 2019 بالإمارات ينتظره الجميع الآن في الدولة من مواطنين ومقيمين بعد دخولنا رسميا في الساعات الأخيرة من شهر شعبان 1440، ونتابع معكم الآن إعلان نتيجة استطلاع الهلال وموعد أول رمضان في الإمارات والذي تحدده الرؤية الشرعية، هذا وتجتمع اليوم السبت 29 شعبان 1440 الموافق 5 مايو 2019 “لجنة تحري هلال رمضان بدائرة القضاء العالي في أبوظبي”، يترأس اللجنة وزير العدل معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وتلك اللجنة هي المختصة بإعلان موعد أول رمضان.

متى أول رمضان في الإمارات 2019-1440 وهلال الشهر الفضيل

وطبقا للحسابات الفلكية، سوف تتم مشاهدة هلال رمضان 2019 مساء اليوم الأحد في الإمارات، ليكون اليوم أخر أيام شهر شعبان عن 29 يوما، ويكون الإثنين 6 مايو أول رمضان في الإمارات 1440، لكن من يحدد أول الشهر الفضيل الرؤية الشرعية، وتقوم لجنة تحري الشهور الهجرية في كل مناطق الدولة بتحري الهلال مساء اليوم، وتتواصل جميع المحاكم الشرعية بالدولة مع لجنة تحري هلال رمضان لإبلاغها بنتيجة الرؤية الشرعية، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع بعد صلاة المغرب، فتابعونا مع النتيجة.