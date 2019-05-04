المحكمة العليا تُعلن اليوم نتيجة استطلاع هلال رمضان 1440/2019 في السعودية “الرؤية الشرعية”

بيان المحكمة العليا بخصوص نتيجة استطلاع هلال رمضان 2019 بالسعودية ونتيجة الرؤية الشرعية هو الحدث الأهم المرتقب من الجميع الآن بالمملكة بعد دخولنا في الساعات الأخيرة من شهر شعبان، وقد صدر بيان المحكمة العليا السعودي والذي يدعو عموم المسلمين بالسعودي لترائي هلال رمضان 1440، حيث دعا البيان جميع المسلمين بالمملكة بتحري هلال شهر رمضان في كل مناطق السعودية، مساء اليوم السبت 29 شعبان 1440 الموافق 4 مايو 2019، وطالب البيان بمن يشاهد هلال رمضان بالعين المجردة أو بالمناظير، أن يتوجه لأقرب محكمة ويشهد فيها بذلك.

نتيجة استطلاع هلال رمضان 2019 في السعودية بعد صلاة العشاء

هذا ومن المرتقب أن يصدر بيان المحكمة العليا السعودية بخصوص رؤية استطلاع هلال رمضان 2019 مساء اليوم السبت 5 مايو من بعد صلاة العشاء، وطبقا للحسابات الفلكية لن تتم مشاهدة هلال رمضان 2019 في السعودية، وسيكون غدا الأحد هو المتمم لشهر شعبان 1440، ليكون أول رمضان فلكيا في السعودية يوم الإثنين 6 مايو 2019، لكن المملكة العربية السعودية لا تعتمد على الحسابات الفلكية في تحديد أول رمضان، وعليه سنتابع معكم نتيجة استطلاع الهلال اليوم وبيان المحكمة العليا، فتابعونا.