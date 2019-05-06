مواعيد مسلسلات رمضان 2019 وقنوات ناقلة| موعد مسلسل كلبش وسوبر مير وأبو جبل لمصطفي شعبان

نستمر في عرض تقارير موعد مسلسلات رمضان 2019 والقنوات الناقلة لها، وموعدنا اليوم مع عرض موعد مسلسل كلبش3 وموعد مسلسل سوبر ميرو، حيث لاقى هذا المسلسل إشكال كبير بين إدارة بعض القنوات سواء صدى البلد والنهار، ولكن بدأ فعليا قناة ten بعرض الحلقة الأولى من مسلسل سوبر ميرو، وموعد مسلسل أبو جبل لمصطفي شعبان الذي شارك رمضان السابق بمسلسل أيوب الذي قلب المسلسلات الدرامية رأس على عقب، وخلال سطور المقال سوف ننفرد بعرض مواعيد مسلسلات رمضان 2019 والقنوات الناقلى لها والتي يؤديها أكبر الفنانين بالوطن العربي، وبدأت أولى حلقات بعض المسلسلات أمس وعلى رأسهم مسلسل فكرة بمليون جنيه ومسلسل شقة فيصل ومسلسل قابيل، أما بقية القنوات الفضائية سوف تقوم بعرض مسلسلات رمضان 2019 اليوم 6 مايو، بعد تصريح علماء الفلك وعلماء الأزهر الشريف بأول يوم برمضان 2019-1440.

مواعيد مسلسلات رمضان 2019 والقنوات الناقلة

موعد مسلسل كلبش:

الساعة 8 مساءا على قناة ONE.

موعد مسلسل أبو جبل:

عبر شبكة قنوات one الساعة 9:30 مساءا.

قناة دبي : التاسعة مساءا.

قناة الأردن الساعة 8 مساءا.

قناة OSN الساعة 10 مساءا.

alfa الساعة 8:30 مساءا.

موعد مسلسل سوبر ميرو:

الساعة 10 مساءا قناة Ten.

الساعة 6:30 مساءا على قناة النهار.

موعد مسلسل زلزال:

الساعة 9:30 على قناة دي أم سي.

مسلسل الزوجة 18:

الساعة 7:52 مساءا على قناة القاهرة والناس.

مسلسل حدوتة مرة :

الساعة التاسعة مساءا على القاهرة والناس.

الساعة 5 مساءا على القاهرة والناس.

برنامج رامز في الشلال :