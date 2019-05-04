موعد مسلسلات رمضان 2019 على قناة mbc masr ” شقة فيصل، فكرة بمليون جنيه، قايبل”

ننشر موعد مسلسلات رمضان 2019 والتي سيتم عرضها عبر الفضائية الكبيرة قناة mbc مصر، حيث سيتم بدأ عرض عدد من المسلسلات لرمضان 2019 بدأ من اليوم السبت، وعلى رأس تلك المسلسلات التي سيتم إذاعتها عبر موعد مسرح مصر الجديد برمضان 2019، ومسلسل شقة فيصل، ومسلسل فكرة بمليون جنيه، وعبر المقال سيتم سرد عرض بقية موعد مسلسلات رمضان 2019 mbc masr فور الإتفاق عليها والإعلان عنها، حيث هناك عدد كبير من المسلسلات التي سيتم بثها عبر تردد قناة أم بي سي مصر ومشاركة في المارثون الرمضاني وإليكم بعض التفاصيل عبر المقال.

مسلسلات وبرامج رمضان 2019 أم بي سي مصر “mbc مصر”

برنامج رامز في الشلال مع رامز جلال.

مسرح مصر لفرقة أشرف عبد الباقي.

مسلسل شقة فيصل. ” مع الفنان كريم محمود عبد العزيز”.

مسلسل فكرة بمليون جنيه.” مع الفنان علي ربيع”.

مسلسل ولد الغلابة ” مع الفنان أحمد السقا”.

مسلسل قابيل مع الفنان محمد فرج.

موعد مسلسلات رمضان 2019 على mbc مصر”

مسلسل كلبش 3 في تمام الساعة الخامسة مساءا.

حلقة جديدة من مسرح مصر كل يوم في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا.

مسلسل قابيل كل يوم في تمام الساعة التاسعة مساءا.

مسلسل فكرة بمليون جنيه في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

مسلسل شقة فيصل في تمام الساعة ال12 منتصف الليل.

وبدأ الإعلان عن تتر بعض المسلسلات التي سيتم عرضها اليوم السبت 4 مايو، ومنها شقة فيصل وغيرهم من المسلسلات.