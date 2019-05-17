“استعلم” نتيجة الشهادة الإعدادية الترم ثاني 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس

طلاب الصف الثالث الاعدادى يتابعون باهتمام، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم ثاني 2019 فى جميع المحافظات فى مصر، حيث انتهت امتحانات الشهادة الاعدادية الخميس 16 مايو 2019، و ستبدأ بعدها الكنترولات الموزعة فى كل محافظة فى تصحيح اجابات الطلاب، كل محافظة على حدة، حيث تم تأمين الكنترولات جيداً، و توفير سبل الراحة للمدرسين الذين سيقوم بعمليات التصحيح، و سيستمر التصحيح و المراجعة الأسبوع القادم، و بعد ذلك سيتم الاعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية تباعاً.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم ثاني 2019 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2019 سيتم اعلانها قريباً فى جميع المحافظات، قبل أجازة عيد الفطر المبارك، و سيتم رفع النتائج عبر البوابة الرئيسية للنتائج التابعة لمديرية التربية و التعليم فى كل محافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة من هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة من هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية من هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبيةاو هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية من هنا

و سوف نتابع معكم ظهور نتائج الشهادة الاعدادية فى جميع المحافظات.