الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، حيث تم اعتمادها منذ قليل السيد اللواء خالد عبد العال الذي أوضح أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 82% من بين عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة بإجمالي 153126 طالب وطالبة، نجح من بينهم عدد 149932 طالب وطالبة، هذا وقد أشار السيد المحافظ أن للحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لمحافظة القاهرة وبعدها يمكن الحصول على الشهادة في المدارس بعد ما تتوافر فيها.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة

ظهرت نتيجة الاعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة كما ظهرت أيضا عدة محافظات أخرى منها الجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ وشمال سيناء، وها تتوالى نتائج الامتحانات تباعاً في محافظات مصر ..نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق..

استعلم عن نتيجة الاعدادية 21019 من خلال الروابط لجميع المحافظات حين ظهور النتيجة لتكون أول من يحصل عليها ، اليكم جميع روابط المحافظات..

نتيجة محافظة القاهرة ظهرت الآن

نتيجة محافظة الجيزة ظهرت

نتيجة محافظة الاسكندرية ظهرت

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء ظهرت

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة البحر الأحمر

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة السويس

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة قنا

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة مطروح

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء