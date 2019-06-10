رابط موقع Azhar للنتائج 2019 نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثانى برقم الجلوس وتحميل تطبيق الأزهر نتائج السادس الابتدائي الازهري

موقع Azhar للنتائج 2019 لظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية أدى طلاب المرحلة الابتدائية الأزهرية امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 والتي انتهت في منتصف شهر مايو الماضي، وسوف يتم الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 فور الانتهاء من أعمال تصحيح كراسات إجابات طلبة وطالبات الصف السادس والعمل على رصد وتجميع الدرجات لعرضها على وكيل الأزهر الشريف لاعتمادها رسميًا والبدء في رفع النتائج على موقع الأزهر التعليمي المخصص لعرض نتائج الطلاب، وتشغل محركات البحث في هذه اللحظات تساءل الكثير من الطلاب عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس وسنوافيكم بالتفاصيل فور اعلان النتائج.

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نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2019

يعمل المصححين على الانتهاء من أعمال التصحيح ومن المفترض أن يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي الأزهري خلال ساعات قليلة حسب ما كان محدد لها أن تظهر على موقع الوزارة فور الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك 2019، وكان الدكتور علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد طالب بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح لإعلان النتائج كاملة للطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة حتى يتسنى لهم الاطمئنان على ما قدموه خلال فترة الامتحانات، نتمنى لطلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي النجاح والتوفيق الدائم والحصول على أعلى الدرجات.

رابط بوابة الأزهر التعليمية

أكد الدكتور علي خليل أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح كراسات الإجابات ورصد الدرجات في الكنترولات المخصصة لذلك تمهيدًا لعرض النتائج واعتمادها في مؤتمر صحفي مخصص للإعلان عن موعد عرض النتائج على الطلاب، وللحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، يجب الدخول على موقع الأزهر التعليمي ” بوابة الأزهر الإلكترونية“ الخاص بنتائج طلاب الأزهر ثم كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على أظهر النتيجة وسيقوم الموقع خلال لحظات قليلة بتحميل النتائج كاملة للطالب أو ولي الأمر.

نتائج الأزهر الالكترونية 2019

أعلن الدكتور “أحمد الطيب” شيخ الازهر، انه سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 معاً، لجميع المحافظات، وذكر ان نتائج طلاب الازهر التي تقدم النتيجة هي موقع “بوابة الازهر الالكترونية” برم الجلوس او من خلال تحميل تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg كما يمكن معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والاعداية الازهرية من خلال موقعنا بترك تعليق اسفل المقال فيه الاسم ورقم الجلوس و الصف التعليمي سواء السادس الابتدائى والثالث الاعدادى