أعلنت وزراة التربية والتعليم الفني عن عقد امتحانات المحاولة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي لنهاية الفصل الدراسي الثاني من العام 2019 حيث تنطلق امتحانات الفرصة الثانية للصف الاول الثانوي في يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2019 وتستمر الامتحانات حتى نهاية 4 أغسطس 2019، وعلى اثر ذلك نوضح جدول امتحانات الدور الثاني “الفرصة الثانية” بعد اعتماده من وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حيث تم إعلان ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك، وبالتالي يمكنكم معرفة نتيجة امتحانات الصف الاول الثانوي وكذلك نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس ويأتي هذا في إطار الخطة الجديدة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية في مصر بدءاً من المرحلة الثانوية.

جدول امتحانات الفرصة الفرصة الثانية للصف الاول الثانوي 2019

الجدول التالي للمدارس الحكومية والخاصة وهو كما يلي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 الفرصة الثانية اليوم التاريخ المادة من الى زمن الإجابة الأحد 21 /7 /2019 اللغة العربية 9:00 12:00 ثلاث ساعات الاثنين 22 /7 /2019 الأحياء 9:00 10:30 ساعة ونصف الأربعاء 24 /7 /2019 اللغة الأجنبية الثانية 9:00 10:30 ساعة ونصف الخميس 25 / 7/ 2019 الجغرافيا 9:00 10:30 ساعة ونصف الأحد 28 /7 /2019 اللغة الأجنبية الأولى 9:00 11:30 ساعتان ونصف الاثنين 29 /7/ 2019 الرياضيات 9:00 11:30 ساعتان ونصف الثلاثاء 30 / 7/ 2019 الفلسفة والمنطق 9:00 10:30 ساعة ونصف الأربعاء 31 /7 /2019 الفيزياء 9:00 10:30 ساعة ونصف الخميس 1 / 8/ 2019 التاريخ 9:00 10:30 ساعة ونصف الأحد 4 /8 /2019 الكيمياء 9:00 10:30 ساعة ونصف

حيث تم اعتماد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفرصة الثانية 2019 من قبل وزارة التربية والتعليم الفني مع استجابة لرغبات الطلاب وأولياء الأمور.

استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور، قررت #وزارة_التربية_والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الفرصة الثانية لطلاب… Gepostet von ‎وزارة التربية والتعليم المصرية‎ am Donnerstag, 4. Juli 2019

ويمكنكم التعليق اسفل المقالة لابداء ارائكم في جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2019 للفرصة الثانية مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.