طريقة الحصول على شهادة المعلم “icdl teacher” المعتمدة رسمياً والتحقق منها

icdl teacher أو شهادة المعلم أصبحت ضمن مسوغات التعيين الجديدة بعد توقيع البروتوكول بين وزارة التربية والتعليم الفني مع “icdl arabia” لبناء القدرات التكنولوجية للمعلم، حتى أن شهادة icdl teacher حظيت بجانب كبير من المعلمين وخريجي الكليات الذين يسعون الى الوظائف التعليمية، في إطار المعايير الدولية، كما يمكن للمعلمين الاستعلام عن الترقيات 2019 بكود المعلم، ولمعلمي الأزهر الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي، ونتطرق في هذه المقالة عن كيفية الحصول على شهادة icdl teacher التي يسعى إليها الكثير من المعلمين، كما تقدم مؤسسة icdl هذه الشهادة وفقاً لدراسة 9 برامج تدريبية مختلفة وهى (أساسيات الكمبيوتر – أساسيات الانترنت – معالجة النصوص – جداول البيانات – العروض التقديمية – المشاركة عبر الانترنت – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم – امن المعلومات للمعلم – الطباعة وإدخال البيانات).

الحصول على شهادة “icdl teacher”

يمكن لجميع الراغبين في الحصول على شهادة المعلم الذهاب الى احد المراكز المعتمدة لدى “icdl arabia” والمنتشرة في جميع المحافظات والحجز والبدء في اختبارات أو التدريب للحصول على شهادة المعلم، ويمكنكم معرفة المركز المعتمد لدى آي سي دي ال في محافظتك بالدخول على الرابط التالي “icdlarabia.org” وبعدها اختيار المحافظة من القائمة المنسدلة ثم النزول على القائمة الأخرى لمعرفة مراكز الاختبارات المعتمدة للحصول على شهادة المعلم كما تبين الصورة التالية.

طريقة التحقق من شهادة icdl teacher

يمكنكم التحقق من صحة شهادة المعلم icdl teacher وذلك بالدخول على “رابط التحقق” وكتابة البيانات التالية: