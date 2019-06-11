 التخطي إلى المحتوى

كل ما تريد معرفته عن تنسيق قبول الثانوية العامة 2019 .. الحد الأدنى للتسجيل في الصف الأول الثانوي جميع المحافظات

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
كل ما تريد معرفته عن تنسيق قبول الثانوية العامة 2019 .. الحد الأدنى للتسجيل في الصف الأول الثانوي جميع المحافظات
تنسيق قبول الثانوية العامة

تنسيق قبول الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل أصبح شاغل طلاب الشهادة الإعدادية بعد ظهور نتائج شهادة إتمام المرحلة الإعدادية، باعتبار أن التنسيق يعتبر البوابة التي يعبرون على أساسه إلى مرحلة الثانوية العامة أو إلى دراسة الدبلومات الفنية، ولا شك كل طالب وطالبة يطمح في دخول الجامعة واختيار الكلية التي يحلم بها، لذلك يأمل غالبية طلاب الإعدادية التسجيل في الصف الأول الثانوي عام بهدف تحقيق ما يتمنونه من دراسة جامعية مستقبلًا بعد المرحلة الثانوية العامة، وقد بدأت بعض المحافظات بالفعل عن تحديد الحد الادنى للتسجيل في الصف الأول الثانوي مبكرًا مثل محافظة الغربية ومطروح، ومن المتوقع أن يُعتمد تنسيق الإعدادية في باقي المحافظات خلال نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل.

تنسيق قبول الثانوية العامة 2019

تنسيق الشهادة الإعدادية 2019
تنسيق الشهادة الإعدادية 2019

موعد اعتماد تنسيق قبول الثانوية العامة 2019 في المحافظات

أفادت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تنسيق القبول في الثانوية العامة سوف يتم الإعلان عنه في كافة المحافظات تباعًا، ويتوقع أن يكون مقارب بشكل كبير للسنة الماضية مع فروقات طفيفة، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد مراعاة نسب النجاح في المحافظة والقدرة الاستيعابية للطلاب في المدارس، ويُذكر أن محافظة الغربية اعتمد السيد المحافظ تنسيق الإعدادية وهو 230 درجة، وكذلك محافظة مطروح 203 درجة.

جدول الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي عام 2019 جميع المحافظات

ننشر فيما يلي جدول بالحد الأدنى للقبول في الصف الأول ثانوي عام للسنة الدراسية الماضية 2018/2019، وذلك على سبيل الاسترشاد، وفي حقل مجاور الحد الأدنى المعتمد للعام الدراسي 2019/2020 سوف ننشره فور اعتماده من قبل السادة المحافظين في كل محافظة على حدة:

المحافظة الحد الأدنى للقبول 2018/2019 الحد الأدنى للقبول 2019/2020
محافظة القاهرة 210 لم يعتمد
محافظة الجيزة 205 لم يعتمد
محافظة الشرقية 225 لم يعتمد
محافظة الدقهلية 235 لم يعتمد
محافظة الاسكندرية 215 لم يعتمد
محافظة الغربية 230 230
محافظة البحيرة 215 لم يعتمد
محافظة المنيا 200 لم يعتمد
محافظة سوهاج 235 لم يعتمد
محافظة المنوفية 223 لم يعتمد
محافظة كفر الشيخ 220 لم يعتمد
محافظة بني سويف 210 لم يعتمد
محافظة دمياط 215 لم يعتمد
محاظة الأقصر 192 لم يعتمد
محافظة مطروح 203 210
محافظة بورسعيد 220 لم يعتمد
محافظة البحر الأحمر 214 لم يعتمد
محافظة القليوبية 215 لم يعتمد
محافظة أسيوط 210 لم يعتمد
محافظة قنا 205 لم يعتمد
محافظة الفيوم 215 لم يعتمد
محافظة أسوان 210 لم يعتمد
محافظة السويس 220 لم يعتمد
محافظة شمال سيناء 235 لم يعتمد
محافظة الاسماعيلية 210 لم يعتمد
محافظة الوادي الجديد 220 لم يعتمد

 

سوف يهمك:

عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.