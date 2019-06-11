كل ما تريد معرفته عن تنسيق قبول الثانوية العامة 2019 .. الحد الأدنى للتسجيل في الصف الأول الثانوي جميع المحافظات

تنسيق قبول الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل أصبح شاغل طلاب الشهادة الإعدادية بعد ظهور نتائج شهادة إتمام المرحلة الإعدادية، باعتبار أن التنسيق يعتبر البوابة التي يعبرون على أساسه إلى مرحلة الثانوية العامة أو إلى دراسة الدبلومات الفنية، ولا شك كل طالب وطالبة يطمح في دخول الجامعة واختيار الكلية التي يحلم بها، لذلك يأمل غالبية طلاب الإعدادية التسجيل في الصف الأول الثانوي عام بهدف تحقيق ما يتمنونه من دراسة جامعية مستقبلًا بعد المرحلة الثانوية العامة، وقد بدأت بعض المحافظات بالفعل عن تحديد الحد الادنى للتسجيل في الصف الأول الثانوي مبكرًا مثل محافظة الغربية ومطروح، ومن المتوقع أن يُعتمد تنسيق الإعدادية في باقي المحافظات خلال نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل.

تنسيق قبول الثانوية العامة 2019

موعد اعتماد تنسيق قبول الثانوية العامة 2019 في المحافظات

أفادت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تنسيق القبول في الثانوية العامة سوف يتم الإعلان عنه في كافة المحافظات تباعًا، ويتوقع أن يكون مقارب بشكل كبير للسنة الماضية مع فروقات طفيفة، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد مراعاة نسب النجاح في المحافظة والقدرة الاستيعابية للطلاب في المدارس، ويُذكر أن محافظة الغربية اعتمد السيد المحافظ تنسيق الإعدادية وهو 230 درجة، وكذلك محافظة مطروح 203 درجة.

جدول الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي عام 2019 جميع المحافظات

ننشر فيما يلي جدول بالحد الأدنى للقبول في الصف الأول ثانوي عام للسنة الدراسية الماضية 2018/2019، وذلك على سبيل الاسترشاد، وفي حقل مجاور الحد الأدنى المعتمد للعام الدراسي 2019/2020 سوف ننشره فور اعتماده من قبل السادة المحافظين في كل محافظة على حدة: