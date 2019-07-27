متي تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات 2019 و توقعات “tansik”

متي تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات 2019،من أكثر الأسئلة التي إنتشرت بين طلاب الثانوية العامة،و بخاصة بعد مد فترة أختيار الكليات إلي يوم إضافي،حتي يستطيع الطلاب المتخالفون تسجيل رغباتهم،و إنتهي أمس الطلاب من تسجيل الكليات الخاصة بهم،و سيبداء طلاب المرحلة الثانية في تسجيل الرغبات.

توقعات تنسيق المرحلة الأولي بالجامعات 2019

و نشر موقع “اليوم السابع” مقال بعنوان التوقعات النهائية لتنسيق الجامعات 2019،فقد قاموا بحساب المجموع التكراري و نسبة النجاح بعملية حساب و إستنتجوا المجاميع التي ستقبل بكليات القمة و هي كالآتي:

الطب البشري بين 98.4% و 98.3%.

طب أسنان 98.2%.

الصيدلة 97.6%.

علاج طبيعي 97.8%

الهندسة بين 95%-94.5%

يذكر بأن كل هذه النسب مجرد توقعات و ليست رسمية،حيث ستظهر نتيجة “tansik” يوم الأحد المقبل،و أغلق موقع التنسيق الحكومي أمس و الآن ينتظر الطلاب معرفة جامعتهم خلال الأيام المقبلة،وقد أعلنت وزارة التربية و التعليم بأرتفاع ملحوظ في نسبة نجاح طلاب الصف الثالث الثانوي عن العام الماضي و الذي تجاوزت 78%،و بسبب تلك الزيادة ستؤدي إلي إرتفاع نسبة التنسيق هذا العام.

يذكر بأن كليات القمة مثل:الطب،الصيدلة،ألسن،اقتصاد و علوم سياسية و هندسة بترول لم تعد متاحة في المرحلة الثانية،و قد أوضح المسؤلون بأن الطلاب الذين تقدموا لعمل تظلمات يمكنهم إعادة تعديل رغباتهم بعد أن يتضح أنهم يستحقون درجات و إبلاغ وزارة التربية و التعليم مكاتب التنسيقات على مستوى مصر،و يمكنكم الإطلاع على رابط نتيجة تظلمات الشهادة الثانوية 2019 برقم الجلوس عبر الينك الرسمي “لوزارة التربية و التعليم”،إذا كنت أحد الذين تقدموا لعمل تظلم.