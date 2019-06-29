رسمياً موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس (صناعي – زراعي – تجاري) “متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019” وأخبار التنسيق والتظلمات والأوائل

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للحصول علي درجات الطلاب في كافة التخصصات والشعب، وسنوافيكم بما تم التصريح به من المصادر المسؤولة، وذلك نقلا عن اليوم السابع، ويتم استظهار نتائج الطلاب عبر بوابة الثانوى الفنى خلال الاسبوع الجاري، وقد تم الإعلان بالفعل عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الدور الاول، حيث يترقب طلاب دبلوم صناعي وزراعي وتجاري وفندقي وتمريض إعلان نتائج الثانوية الفنية نظام 3-5 سنوات بفارغ الصبر، حيث أن إعلان النتيجة قد تأخر هذا العام، كما يبحث الطلاب عن تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة لطلاب الدبلومات بكل الشعب، وقد قمنا بإدراج رابط لمتابعة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بالمجموع والنسبة المئوية، وقد ترددات العديد من الأنباء التي ذكرت أنه قد انتهت عمليات التصحيح للأوراق الامتحانية للطلاب بجميع المحافظات، وهذا يعني قرب إعلان درجات الطلاب في نتيجة شهادات الدبلومات الفنية الدور الأول

يجب الاحتفاظ بالمقالة ومتابعتها من حين لآخر لمعرفة أهم الأخبار حول نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

بدأت جميع امتحانات الدبلومات الفنية النظرية عقب انتهاء الامتحانات العملية، وذلك يوم 18 مايو الماضي، وتنتهي مع بداية يونيو الجاري، وقد بدأت الكنترولات ولجان التصحيح في أعمال التصحيح الأوراق الامتحانية فور انتهاء الطلاب من آداء امتحاناتهم، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه فور انتهاء أعمال الكنترولات سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها من خلال بوابة مركز المعلومات التابعة للتعليم الفني قريبا، وقد تم بالفعل الانتهاء من تصحيح الاوراق الامتحانية للاختبارات التحريرية رسميا، ويتم حاليا تجميع درجات الطلاب لاحتساب نسب النجاح.

متابعة نتيجة الدبلومات الفنية جميع الشعب

نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019 عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب النتيجة لم تظهر متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفنى، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيكون منتصف الأسبوع المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم، ومن خلال رقم جلوس الطالب يستطيع التعرف على نتيجته ودرجات مختلف المواد.

موعد إعلان نتيجة شهادات الدبلومات الفنية

يتم إعلان نتيجة شهادات الدبلومات الفنية صنايع، تجارة، تمريض، زراعة، فنادق نهاية يونيو الحالي، وذلك بموعد اقصاه الاسبوع الاول من يوليو، وسنتابع معكم في هذه المقالة جميع الأخبار الهامة حول النتيجة، يرجي الاحتفاظ بالمقالة حتي يسهل العودة إليها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

الدخول علي رابط الاستعلام المباشر إدخال الشعبة “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض” إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة النقر علي عرض النتيجة

روابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019

بوابة التعليم الفني

تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول والثاني لجميع الشعب والتخصصات عبر بوابة التعليم الفني للنتائج، وذلك بنظام 3 و5 سنوات، ويتم رفع النتيجة فور اعتمادها، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب في الثانوية الفنية بالاسم ورقم الجلوس لكافة المحافظات والإدارات التعليمية المصرية لمعرفة درجات الطلاب والنسبة المئوية وحالة الطالب”ناجح/ راسب”

متابعة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية والكليات والمعاهد الحكومية المتاحة

تنسيق الدبلومات 2019

يمكنكم عبر الرابط المدرج في المقالة معرفة تنسيق الدبلومات 2019 بالدرجات والنسبة المئوية لجميع الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية والتعرف علي:

تنسيق الثانوي الصناعي 2019 3 سنوات تنسيق الثانوي الصناعي 5 سنوات تنسيق الثانوي التجاري 3 سنوات تنسيق الثانوي التجاري 5 سنوات تنسيق الثانوي الزراعي 3 سنوات تنسيق الثانوي الزراعي 5 سنوات الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة لجميع طلاب الدبلومات الفنية الكليات والمعاهد الخاصة المتاحة لجميع الدبلومات الفنية

emis.gov.eg الدبلومات الفنية نتيجة

يمكنكم الاستعلام رسميا عبر الروابط المباشرة ويسر عن عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني الدور الأول لكافة الشعب والتخصصات خلال الأيام القليلة القادمة، فقد تم الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية التحريرية لجميع الطلاب في كافة المحافظات المصرية، ويتم اعتماد النتيجة خلال الاسبوع الجاري.

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية