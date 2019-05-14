نتيجة الابتدائي 2019 برقم الجلوس ومتابعة نتائج الطلاب الابتدائية “مراحل النقل”

متابعة نتيجة الابتدائي الترم الثاني عام 2019 بجميع المحافظات، وترقب ظهور نتائج الابتدائية برقم الجلوس لجميع مراحل النقل تباعاً، حيث ينتظر جميع طلاب المرحلة الإبتدائية الإعلان النتائج بكل قلق وشغف لأهمية هذه المرحلة في تأسيس الطلاب، وبالفعل انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكافة المراحل الدراسية من الصف الثالث وحتى سادسة ابتدائي ويتبقى الآن إعلان نتيجة الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس المرحلة تلو الأخرى، ويمكن الاستعلام عن موعد استخراج النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج.

نتيجة الابتدائي برقم الجلوس

نتائج الابتدائية يتم إعلانها فور الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الإجابات ومراجعة درجات الطلاب، ومن ثمّ اعتماد النتيجة من المحافظين بالمحافظات المختلفة كمحافظة الجيزة، القليوبية، القاهرة ، الأقصر، سوهاج، أسوان وباقي محافظات مصر، كما يتمكن كل الطلاب من معرفة نتائج امتحانات الصفوف الإبتدائية وموعد رصدها رسمياً من خلال الدخول على موقع الوزارة الرسمي عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب.

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

عبر تسجيل دخول رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي، والضغط على نتائج المرحلة الابتدائية لعام 2019 واختيار نتيجة الابتدائي الترم الثاني مع تحديد الصف الدراسي المراد الاستعلام عنه سواء نتيجة الصف الخامس الابتدائي أو نتيجة الصف سادس الابتدائي، ومن ثم خيار زر نتائج أخر العام وكتابة رقم الجلوس للطالب أو الطالبة لتتاح معرفة هل ظهرت نتائج الابتدائية للمرحلة أم لم تظهر بعد.

نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق والحصول على أعلى الدرجات في مختلف المواد الدراسية، وسوف نتابع معكم أخر أخبار اعلان نتائج الطلاب الابتدائية برقم الجلوس 2019 جميع المحافظات.