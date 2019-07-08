“متابعة لحظية” نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول علمي وأدبي ومتابعة اخبار تصحيح الثانوية العامة وروابط معرفة النتائج رسمياً

نتابع معكم أخبار نتيجة الثانوية العامة 2019 في مصر لجميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث الثانوي عام بالاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب عبر بوابة الثانوية المصرية وموقع وزارة التربية والتعليم الفني، ويجري حاليا الانتهاء من تصحيح العينات العشوائية للأوراق الامتحانية للطلاب في كافة المواد، والجدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء بالفعل من تصحيح 90% من العينات العشوائية للطلاب، تابع المقالة للمزيد حول اخر اخبار نتيجة الثانوية العامة وأيضا نسبة نجاح الثانوية العامة فور الإعلان عنها رسميا من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الذي يقام قريبا.

نتيجة الثانوية العامة 2019-2020

يتم الإعلان عن النتائج في جميع المحافظات رسميا عبر رابط بوابة مركز المعلومات في منصة بوابة الثانوية العامة الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي الدور الأول والثاني،وذلك عبر رقم الجلوس والاسم، ويتم عرض درجات الطالب في كافة المواد، وإذا حصل الطالب علي أقل من 50% في اي مادة يعتبر راسب ويتوجب عليه حضور امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

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روابط نتيجة الثالث الثانوي مصر

نتيجة الصف الثالث الثانوي

يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي في نفس الشهر الخاص بانتهاء الامتحانات التحريرية للطلاب في جميع الشعب علمي وأدبي، ويتم الاستعلام عن نتيجة الثالث الثانوي للمدارس العربي واللغات الحكومية منها والخاصة، وأيضا لطلاب المنازل.

معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 ادبي وعلمي

يمكنكم معرفة نتائج الثانوية العامة عبر الخطوات التالية

الدخول علي رابط بوابة مركز المعلومات أو بوابة الثانوية العامة اختيار نتائج الثالث الثانوي إدخال رقم الجلوس والمحافظة في الخانات المخصصة لها النقر علي “عرض النتيجة”

اخبار تصحيح الثانوية العامة

أكدت الجهات المسؤولة أنه لم و لن يتم اجراء اي تعديلات على نموذج اجابة امتحان التاريخ والذي يتم على أساسه تصحيح امتحان التاريخ الدور الأول داخل كنترولات الثانوية العامة مؤكدا أنه لا توجد به أى أخطاء وبالتالى لا يحتاج لأي تعديلات، وقد تم توجيه تعليمات إلى مقدرى درجات امتحان التاريخ توصي بضرورة التعامل مع اجابات الطلاب بشكل مرن بحيث يتم قبول اي اجابة توصل الفكرة المطلوبة حتى لو لم تكن بنفس النص المكتوب في نموذج اجابة امتحان التاريخ 2019.

نسبة نجاح الثانوية العامة في العينة العشوائية