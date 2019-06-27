نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني في هذا الموعد

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الدور الأول، طال انتظارها من قبل طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور على حد سواء في أنحاء الجمهورية، مما اثار حالة من التوتر لدى الطلبة ولا سيما بعد تباين التصريحات حول موعد إعلان ظهور النتيجة، وكان آخر تلك التصريحات ما أفاد به الدكتور محمد محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، مؤكدًا أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات شارفت على الانتهاء، ومن المرجح ظهورها رسميًا خلال الأسبوع المقبل مع انتهاء الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل بحد أقصى، وأوضح مجاهد أن النتيجة سوف يكون متاحًا الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني فور اعتمادها رسميًا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

موعد ظهور نتئجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019

ويذكر أن نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، الدكتور مجاهد، أشار إلى أن من يثبت ارتكابه الغش في الامتحانات وتم تحرير محضر بالواقعة سوف يتم حرمانه من الامتحانات وكذلك حرمانه من إمكانية الاستعلام عن النتيجة أسوة بباقي الطلاب، وأما لجهة موعد إعلان ظهور نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الاول للعام الدراسي 2018/2019 فقد أكد مجاهد أن تعتمد النتيجة ويُعلن عن ظهورها رسميًا عبر بوابة التعليم الفني بحد أقصى نهاية الشهر الجاري وأول يوليو المقبل، ونوه إلى أن إعلان النتيجة سوف يكون مرافقًا لإعلان نتيجة التحقيقات في واقعات الغش المرتكبة التي تجريها الشؤون القانونية بالوزارة سواء من قبل الطلاب أو بعض المراقبين.

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للاستعلام برقم الجلوس

كما جرت عليه العادة في السنوات السابقة، ستكون نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول متاحة للاستعلام أمام جميع طلبة الدبلومات الفنية بجميع شعبها (الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية والتمريض)، وبنظاميها ثلاث سنوات وخمس سنوات، برقم الجلوس من خلال موقع بوابة التعليم الفني ، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فور اعتمادها رسميًا.

ووفقًا لمصادر في الوزارة سوف تتضمن بيان الدرجات التي نالها الطالب والمجموع الكلي للدرجات، كما ويمكن للطلبة معرفة النتيجة عقب ظهورها ورفعها أولا على موقع بوابة التعليم الفني أيضًا من خلال المدرسة التابع لها الطالب بعد وصولها للمدارس والإدارات التعليمية في جميع المحافظات، ومن غير تقاضي أي مقابل مادي من الطالب.