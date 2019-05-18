نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام بجميع المحافظات

انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2019 نهاية العام الدراسي الثاني منذ يومين، حيث بدأت الامتحانات يوم السبت الموافق 11 مايو 2019 وانتهت يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، وينتظر الطلاب والطالبات الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام الدراسي الثاني، والتي سيتم الاعلان عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة، ونتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لمحافظة القاهرة سوف يتم الاعلان عنها من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وهذا الموقع خاص بنتائج كافة المراحل التعليمية ولكن لمحافظة القاهرة فقط، ومن خلال موقعنا وعبر مقالنا هذا سوف تقوم نشر رابط موقع مديرية التربية والتعليم لجميع المحافظات والذي من خلاله سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام الفصل الدراسي الثاني، ونشر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام

سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعداية 2019 نهاية العام فور الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة الدقيقة للتصحيح ومن رصد الدرجات واعتماد النتيجة من قبل السادة المحافظين، ثم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل مخافظة، سننشر لكم روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام الفصل الدراسي الثاني، ورابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019