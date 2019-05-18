نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام بجميع المحافظات

انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2019 نهاية العام الدراسي الثاني منذ يومين، حيث بدأت الامتحانات يوم السبت الموافق 11 مايو 2019 وانتهت يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، وينتظر الطلاب والطالبات الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام الدراسي الثاني، والتي سيتم الاعلان عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة، ونتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لمحافظة القاهرة سوف يتم الاعلان عنها من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وهذا الموقع خاص بنتائج كافة المراحل التعليمية ولكن لمحافظة القاهرة فقط، ومن خلال موقعنا وعبر مقالنا هذا سوف تقوم نشر رابط موقع مديرية التربية والتعليم لجميع المحافظات والذي من خلاله سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام الفصل الدراسي الثاني، ونشر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام
سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعداية 2019 نهاية العام فور الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة الدقيقة للتصحيح ومن رصد الدرجات واعتماد النتيجة من قبل السادة المحافظين، ثم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل مخافظة، سننشر لكم روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام الفصل الدراسي الثاني، ورابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
|نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الاسكندرية
|مديرية التربية والتعليم الاسكندرية
|نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الجيزة
|البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية
|مديرية التربية والتعليم القليوبية
|نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية
|مديرية التربية والتعليم المنوفية
|نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 المنيا
|مديرية التربية والتعليم المنيا
|نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية
|البوابة الالكترونية لنتائج الطلاب في الشرقية
|نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ
|الخدمات الإلكترونية نتائج الطلاب كفر الشيخ
|متابعةنتيجة الشهادة الاعدادية 2019 البحيرة
|مديرية التربية والتعليم البحيرة
|نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الغربية
|مديرية التربية والتعليم الغربية
|نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 2019 الاسماعيلية
|مديرية التربية والتعليم الاسماعيلية
|اخبارنتيجة الشهادة الاعدادية 2019 اسيوط
|مديرية التربية والتعليم اسيوط
|نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 أسوان
|مديرية التربية والتعليم أسوان
سيتم إعلام جميع الطلاب والطالبات بالنتيجة فور اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام ورفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة.
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