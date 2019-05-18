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نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام بجميع المحافظات

كتب كريم محمد آخر تحديث

انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2019 نهاية العام الدراسي الثاني منذ يومين، حيث بدأت الامتحانات يوم السبت الموافق 11 مايو 2019 وانتهت يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، وينتظر الطلاب والطالبات الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام الدراسي الثاني، والتي سيتم الاعلان عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة، ونتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لمحافظة القاهرة سوف يتم الاعلان عنها من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وهذا الموقع خاص بنتائج كافة المراحل التعليمية ولكن لمحافظة القاهرة فقط، ومن خلال موقعنا وعبر مقالنا هذا سوف تقوم نشر رابط موقع مديرية التربية والتعليم لجميع المحافظات والذي من خلاله سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام الفصل الدراسي الثاني، ونشر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام

سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعداية 2019 نهاية العام فور الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة الدقيقة للتصحيح ومن رصد الدرجات واعتماد النتيجة من قبل السادة المحافظين، ثم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل مخافظة، سننشر لكم روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام الفصل الدراسي الثاني، ورابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الاسكندرية مديرية التربية والتعليم الاسكندرية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الجيزةالبوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبيةمديرية التربية والتعليم القليوبية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفيةمديرية التربية والتعليم المنوفية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 المنيامديرية التربية والتعليم المنيا
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقيةالبوابة الالكترونية لنتائج الطلاب في الشرقية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخالخدمات الإلكترونية نتائج الطلاب كفر الشيخ
متابعةنتيجة الشهادة الاعدادية 2019 البحيرةمديرية التربية والتعليم البحيرة
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الغربيةمديرية التربية والتعليم الغربية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 2019 الاسماعيليةمديرية التربية والتعليم الاسماعيلية
اخبارنتيجة الشهادة الاعدادية 2019 اسيوطمديرية التربية والتعليم اسيوط
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 أسوانمديرية التربية والتعليم أسوان

سيتم إعلام جميع الطلاب والطالبات بالنتيجة فور اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام ورفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة.

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عن الكاتب

كريم محمد

كاتب ومحرر عربي في عدة مواقع أخبار عبر الوطن العربي، أهتم بالتدوين في مجالات الرياضة والتعليم والأخبار الدولية والعربية

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