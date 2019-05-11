نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2019 جميع محافظات مصر

نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2019، حيث انتهى طلاب الإبتدائية والإعدادية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019، وها ينظر كل طالب وطالبة نتائج الامتحانات بفارغ الصبر لكي يتذوقون حلاوة تعب المذاكرة طول العام ويستعدون لقضاء عطلة الصيف باستمتاع دون أعباء وتفكير في الدراسة، ننشر لكم نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني جميع محافظات مصر من خلال روابط خاصة بالمديريات التعليمية عبر البوابة الإلكترونية كل محافظة على حدى، فقط عليك بالنقر على رابط المحافظة وادخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة والاسم إذا طلب ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني وبعدها اضغط على كلمة عرض.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019

ننشر لكم نتيجة أولى إعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019، ومن خلال موقعنا ننشر لحضراتكم جميع نتائج الامتحانات بإذن الله..تابعونا

ظهرت نتيجة الابتدائية من خلال مواقع المديريات في عدة محافظات في مصر علماً بأن نتائج جميع مراحل النقل الأساسي فهي عبر محافظة القاهرة برقم الجلوس من خلال الروابط التالية:-

نتيجة الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي 2019 والصف الأول والثاني الإعدادي وجميع مراحل النقل الأساسي كل المحافظات بوابة بوابة التعليم الأساسي

أما نتائج الشهادات الترم الثاني 2019

نتيجة محافظة الجيزة

نتيجة محافظة القليوبية

محافظة الاسكندرية

محافظة البحيرة

محافظة الشرقية

محافظة الغربية

محافظة المنوفية

محافظة البحر الأحمر

محافظة بني سويف

محافظة بورسعيد

محافظة السويس

محافظة الدقهلية

محافظة كفر الشيخ

محافظة سوهاج

محافظة قنا

محافظة الفيوم

محافظة دمياط

محافظة الأقصر

محافظة المنيا

محافظة مطروح

محافظة شمال سيناء

محافظة جنوب سيناء