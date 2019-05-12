نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 | نتائج الشهادة الإبتدائية جميع المحافظات

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 من خلال وزارة التربية والتعليم لعرض نتائج الامتحانات بوابة التعليم الأساسي، ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني منها محافظة القليوبية وغيرها، لذلك يمكنك الاستعلام عن نتيجتك برقم الجلوس من خلال البوابة الإلكترونية التي تعرض جميع نتائج مراحل النقل الأساسي ونتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة، علماً بأن يمكنك معرفة نتائج بقية المراحل التعليمية فيما نتائج المحافظات:-

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

لكل طلاب وطالبات الصف السادس الإبتدائي اليكم نتيجة الابتدائية نهاية العام الدراسي 2019، وهي مرحلة انتقالية للإعدادية وتعد 6 ابتدائي مرحلة فاصلة بين سنوات النقل، يبحث العديد من الناس والطلاب عن نتائج الشهادة الابتدائية في جميع محافظات مصر برقم جلوس الطالب عبر بوابة التعليم الأساسي، هذا وقد أعلن موقع محافظة القاهرة عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني عن طريق خدمة أرضية على رقم 09000100 من أي خط أرضي.

رابط نتائج الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 2019

لـ الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الترم الثاني عن طريق هذه الخطوات:-