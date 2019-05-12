نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019 الفصل الدراسي الثاني جميع محافظات مصر من خلال بوابة التعليم الأساسي، اعرف نتيجتك برقم الجلوس جميع مراحل النقل، حيث وفر الموقع رقم خدمة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام على رقم 09000100 من أي خط أرضي لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة.

ظهرت نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019 الترم الثاني في بعض محافظات مصر، ويمكن الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب أو الطالبة من خلال بوابة التعليم الأساسي، كما يمكن معرفة نتائج امتحانات نهاية العام عبر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني كل المحافظات.

في هذا السياق أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم بدء دخول جميع طلاب الصف الأول الثانوي على المنصة الإلكترونية للتسجيل واستلام كلمة المرور من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، فيما يتأكد كل طالب وطالبة من جاهزية التابلت الكاملة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019 الفصل الدراسي الثاني

ننشر نتائج امتحانات مرحلة النقل الأساسي عبر رابط بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة

وعن البوابات الإلكترونية لمحافظات مصر فهي على النحو التالي للاستعلام عن نتائج الشهادات لكل محافظة على حدى:-

محافظة الجيزة

محافظة القليوبية

محافظة الاسكندرية

محافظة البحيرة

محافظة الشرقية

محافظة الغربية

محافظة المنوفية

محافظة البحر الأحمر

محافظة بورسعيد

محافظة بني سويف

محافظة السويس

محافظة الدقهلية

محافظة كفر الشيخ

محافظة سوهاج

محافظة قنا

محافظة الفيوم

محافظة دمياط

محافظة الأقصر

محافظة المنيا

محافظة مطروح

محافظة شمال سيناء

محافظة جنوب سيناء