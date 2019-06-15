gdepexams.emis.gov.eg| نتيجة تالتة دبلوم تجارة 2019 الدور الأول وكيفية الحصول علي النتائج لجميع الشعب

نتابع معكم كافة تفاصيل نتيجة تالتة دبلوم تجارة 2019 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني، كما نواصل معكم كافة تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع الشعب، شهادة دبلوم تجارة برقم الجلوس تعتبر أحد أهم المراحل لدي الطلاب، حيث علي أساس نتيجة الثانوية التجارية يدخل للكليات والمعاهد التي يريدها، وذلك علي حسب تنسيق الدبلومات الفنية للعام الحالي، ويتم الإعلان عن نتيجة الدبلوم التجارى برقم الجلوس قريبا، وسيتم الإعلان عن كافة نتائج شهادات الدبلومات الفنية في نفس اليوم، وسنوافيكم بموعد إعلان نتيجة تالتة دبلوم تجارة وأيضا رابط الاستعلام المباشر عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بجميع المحافظات نظام 3-5 سنوات، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

نتيجة تالتة دبلوم تجارة 2019

يتم إعلان نتيجة تالتة دبلوم تجارة 2019 فور الانتهاء من أعمال التصحيح للأوراق الامتحانية الخاصة بطلاب الثانوية الفنية التجارية بجميع المحافظات، ثم تبدأ عمليات المراجعة ورصد الدرجات واعتماد نتائج الطلاب تمهيدا لإعلانها علي المواقع الرسمية.

الشعبة العامة النتيجة لم تظهر شعبة الشئون القانونية النتيجة لم تظهر شعبة المشتريات وأعمال المخازن النتيجة لم تظهر شعبة التسويق وسوق العمل النتيجة لم تظهر شعبة التأمينات النتيجة لم تظهر شعبة المصارف النتيجة لم تظهر شعبة إدارة وسكرتارية النتيجة لم تظهر شعبة إدارة موانى وخدمات بحرية النتيجة لم تظهر

روابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يتم الإعلان عن نتيجة تالتة دبلوم تجارة الدور الأول عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وأيضا عبر بوابة التعليم الفنى الرسمية لنتائج الطلاب، وسنوافيكم بروابط الاستعلام المباشر عن نتيجة دبلوم تجارة 2019، والجدير بالذكر أنه يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلوم التجارى برقم الجلوس فقط وسنوافيكم بالطريقة.

الاستعلام عن نتيجة الدبلوم التجارى برقم الجلوس

الدخول علي رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اختيار الشعبة “تجاري” ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له النقر علي اظهار النتيجة

بعد النقر علي اظهار النتيجة سيتسني للطالب معرفة درجاته في جميع المواد التي ادي الامتحانات بها، إذا حصل علي أقل من 50% يصبح راسب في المادة وستوجب عليه حضور امتحانات الدور الثاني، وسنوافيكم بجدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات فور الإعلان عنه، كما سنعرض عليكم طريقة تقديم التظلمات قريبا.

مقالات هامة جدا عليك متابعتها

موعد إعلان نتيجة شهادة دبلوم تجارة برقم الجلوس

تم الإعلان عن موعد إعلان نتيجة شهادة دبلوم تجارة برقم الجلوس 2019، وهو في نهاية شهر يونيو الجاري وبموعد اقصاه اول اسبوع من شهر يوليو القادم، لكن لم يتم تحديد تاريخ محدد لإظهار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم.