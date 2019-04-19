“الآن ” أعرف مقر لجنة انتخابات استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي ورقمك بكشوف الإنتخابي الهيئة الوطنية للإنتخابات

نوفر لجميع متابعين عبر موقع كلمة تقرير شامل عن كيفية الاستعلام عن مكان ومقر اللجنة الإنتخابية استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات واللجنة العليا للإنتخابات، حيث طال إنتظار جميع المواطنين لمعرفة موعد استفتاء تعديل الدستور 2019 لبعض المواد المقترحة والتي سيتم توضحيها لاحقا، لن تكون هناك أي مشكلة في عملية الاستعلام عن مكان اللجنة الإنتخابية 2019 استفتاء الدستور بالرقم القومي نظرا لإستعداد الموقع الوطني لإستقبال أكبر عدد من المواطنين المستعلمين عن مقر اللجنة الإنتخابية 2019.

معرفة مكان اللجنة الإنتخابية 2019 استفتاء الدستور

قد يتساءل الكثيرين عن موعد الاستفتاء الدستور 2019 ” تعديل المواد الدستورية 2019″ داخل وخارج مصر، وقد صرحت الهيئة الوطنية للإنتخابات عن موعد التصويت باستفتاء الدستور 2019 وذلك خلال الفترة من يوم 19 و20 و21 أبريل لجميع المصريين بالخارج، يوم 20 و21 و22أبريل لجميع المصريين بالداخل، ونشير أيضا أن هناك عدد من الدول في العالم قد قامت بتغيير مواد الدستور سنويا وعلى رأسهم الصين.

رابط موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات 2019

تستعد الهيئة الوطنية للإنتخابات لمساعدة جميع المواطنين في الحصول على جميع بيانات اللجنة الإنتخابية 2019 والتي تتضمن كل من:

مركزك الإنتخابي.

المحافظة.

القسم.

رقم بالكشوف الإنتخابية.

خطوات معرفة لجنة استفتاء الدستور 2019

الدخول عبر رابط موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات أو اللجنة العليا للإنتخابات 2019.

تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقما.

عرض بيانات اللجنة الإنتخابية.

في حالة عدم الرغبة بالاستعلام عن مقر اللجنة الإنتخابية 2019 عبر الموقع الرسمي، يمكنك الإتصال برقم 141 الخط الساخن، أو رسائل نصية 5151.

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