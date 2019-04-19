أعرف اللجنة الإنتخابية للإستفتاء 2019 بالرقم القومي عبر اللجنة العليا للإنتخابات ” تعديل الدستور 2019″

نرصد جميع الأخبار التي تخص استفتاء الدستور 2019 وخطوات الاستعلام عن معرفة اللجنة الإنتخابية للإستفتاء 2019 ومكان اللجنة الفرعية ورقم بالكشوف الإنتخابية، كل هذا سوف يتوفر عبر سطور المقال بالأضافة إلى نصوص تعديل الدستور 2019 الجديد والذي يجب أن يطلع عليه كل مواطن قبل الذهاب للتصويت بجميع لجان الإنتخابات لإستفتاء الدستور 2019 وكل هذا يتوفر لجميع المواطنين سواء داخل أو خارج مصر عبر الرابط الرسمي لموقع الهيئة الوطنية للإنتخابات أو اللجنة العليا للإنتخابات 2019.

أعرف اللجنة الإنتخابية للإستفتاء 2019

نسرد معا بعض المعلومات الواجب التعرف عليها قبل الذهاب إلى الإدلاء بأصواتنا خلال لجان الإستفتاء 2019 بجميع المحافظات، حيث يجب الاستعلام عن مكان اللجنة الإنتخابية للأستفتاء 2019 بالرقم القومي وجميع بيانات اللجنة الفرعية ومكانها ورقمك بالكشوف، حيث يمكن لكل المواطنين الواجب عليهم ولهم حق التصويت ترك الرقم القومي عبر التعليقات وسيتم الرد بكافة البيانات المطلوبة.

وهناك معلومة آخرى تخص موعد الإدلاء بأصواتنا باستفتاء الدستور 2019 ” تعديل الدستور 2019 ” وذلك خلال الجزء الأخير من شهر أبريل الحالي :

19 و20 و21 لجميع المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية.

20 و21 و22 أبريل لجميع المواطنين المصريين المقيمين داخل مصر.

حيث سوف تستقبل جميع لجان الإنتخابات لاستفتاء الدستور 2019 جميع المواطنين بدأ من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا خلال الفترة الموضحة أعلاه.

بالرقم القومي استعلام اللجنة الإنتخابية لاستفتاء الدستور 2019

التوجه إلى رابط موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات 2019.

كتابة الرقم القومي والتأكد من أنه مكون من 14 رقم.

عرض جميع بيانات الخاصة باللجنة الإنتخابية ومكان اللجنة الفرعية والرقم بالكشوف.

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