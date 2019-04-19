أعرف مكان اللجنة الإنتخابية 2019 استفتاء الدستور بالرقم القومي عبر الرابط الرسمي للهيئة الوطنية للإنتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية لإنتخابات عن موعد التصويت في تعديل استفتاء الدستور 2019، وبالتالي يجب التوجه للاستعلام عن مكان ومقر اللجنة الإنتخابية 2019 بالرقم القومي والاسم لجميع المواطنين داخل وخارج مصر، وذلك خلال موعد الاستفتاء المحدد لكل منهما خلال أيام شهر أبريل الحالي، نوهت اللجنة العليا للإنتخابات عن موعد الإدلاء بأصواتهم في استفتاء الدستور 2019 لجميع لجان محافظات جمهورية مصر العربية، ويتضمن تعديل الدستور 2019 على نصوص جديدة لدستور 2019 وسيتم توضيحها عبر المقال.

استفتاء تعديل الدستور 2019

صرحت الهيئة الوطنية للإنتخابات عن نصوص المواد المعدلة من الدستور وذلك بقيادة السيد لاشين إبراهيم وتسرد استفتاء الدستور 2019 في :

تعديل مادة تنص على فترة الرئاسة أربعة سنوات … وتغير إلى 6 سنوات.

زيادة حق المرأة في مجلس البرلمان بحصة لاتقل عن 25%.

إقامة مجلس للشيوخ.

تعيين نائب للرئيس.

أسباب بطلات صوت المواطن:

في حالة كتابة أي شئ يدل على هويته.

في حالة وضع إشارة على جميع الخانات المتواجدة.

في حالة التصويت في غير ورقة الإنتخابات.

الهيئة الوطنية للإنتخابات

تفتح الهيئة الوطنية للإنتخابات بابها لجميع المواطنين للاستعلام عن مكان ومقر اللجنة الإنتخابية 2019 بالرقم القومي لإعطائه حق التصويت في استفتاء تعديل الدستور 2019 في مقر اللجنة الإنتخابية الخاصة به، ولا يتواجد أي صعوبات في عملية الاستعلام عن اللجنة الإنتخابية 2019 وإمكانية التصويت بكل سهولة.

استعلام اللجنة الإنتخابية 2019 استفتاء الدستور

خلال ساعات اليوم تتم عمليات التصويت لاستفتاء تعديل الدستور 2019 لجميع المصريين خارج مصر، وسوف تستمر جميع عمليات الإدلاء حتى يوم 20 و21 أبريل، وفي نفس أيام 20 و21 و22 أبريل سوف تتاح عملية التصويت لجميع المصريين داخل مصر.

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