إستفتاء تعديل الدستور 2019 والمقترحات الجديدة | ترقبوا استعلام اللجنة الإنتخابية عبر الهيئة الوطنية للإنتخابات

يستعد جموع المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية للإدلاء بأصواتهم في إستفتاء التعديلات الدستورية 2019، ولذا يبحث كل المواطنين عن مكان اللجنة الإنتخابية بالرقم القومي لإستفتاء تعديل مواد الدستور 2019 ورقم ومكان اللجنة الفرعية أيضا وذلك عبر الروابط الرسمية لموقع اللجنة العليا للإنتخابات وموقع الهيئة الوطنية للإنتخابات، ونشير أنه هناك عدد من المواد الواجب تعديلها في الدستور المصري وتشتمل تلك على مواد رقم 102 و12 و204 والتي تنص على ضرورة تفعيل دور المرأة في البرلمان بنسبة لاتقل عن 26% وأيضا تقدير دور العمال والفلاحين في المجلس البرلماني، وأيضا ضرورة تواجد مجلس الشيوخ، مع وضع في الإعتبار وجود نائب للرئيس لذلك يجب على جميع المواطنين الخروج لإستفتاء التعديلات الدستورية 2019 في الموعد المحدد من قبل اللجان المختصة والتي سوف تتواجد في مختلف الأماكن بالمدارس.

معرفة اللجنة الإنتخابية بالرقم القومي

ومن خلال الرقم القومي يستطيع كل مواطن استخراج مقر اللجنة الإنتخابية الخاصة به ومكان ورقم اللجنة الفرعية عن طريق الرابط الموفر عبر المقال، وهناك إمكانية مساعدة كل المتابعين لموقع ” كلمة ” وتسجيل الرقم القومي عبر التعليقات لنوافيكم بمكان اللجنة الإنتخابية مباشرة.

موعد إستفتاء التعديلات الدستورية 2019

وسوف تتم عمليات الإستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 في تاريخ لم يحدد بعد وننتظر إحضار التعديلات الدستورية وذلك سوف يكون إجازة رسمية لجميع الطلاب المقرر إقامة اللجنة الإنتخابية في مدارسهم، ونوضح لجميع المواطنين أنه هناك بعض الإمكانية لتغيير مقر اللجنة الإنتخابية عن طريق بعض الخطوات المتبعة وذلك في حالة تواجد مقر اللجنة الإنتخابية الخاصة بك في مكان بعيد.

روابط الاستعلام عن مقر اللجنة الإنتخابية

يتوجه جميع المواطنين للاستعلام عن مقر اللجنة الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم في إستفتاء التعديلات الدستورية 2019 بعدما تتم عملية التعرف على مكان اللجنة الإنتخابية من رابط الهيئة الوطنية لإنتخابات.

← آخر خبر: